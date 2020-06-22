選購正宗拉拉山水蜜桃　鄭文燦：三大特徵辨真偽

▲選購正宗拉拉山水蜜桃，由三大特徵辨真偽。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市復興區拉拉山水蜜桃，香甜多汁、別具風味，深受消費者歡迎，因而市面上有許多仿冒混充，如何分別正港的拉拉山水蜜桃？桃園市長鄭文燦22日出席「2020拉拉山水蜜桃行銷」活動指出，有泰雅族紋面標誌作為生產履歷，採購時需認明「果皮表面有細緻絨毛」、「底部渾圓」與「柄部有溝」這3大特徵，才是正宗的拉拉山水蜜桃。

▲2020拉拉山水蜜桃行銷活動。(圖／市府提供)



鄭市長表示，桃園是水蜜桃的重要產區，生產面積約240公頃，復興區拉拉山擁有得天獨厚的地理環境，種植的拉拉山水蜜桃是最好的水果，也是泰雅媽媽們辛勞的成果。無論是媽媽桃或拉拉山水蜜桃，市府皆朝向精品化發展，提高品牌價值及市場行銷力道；農會也提供各項栽培技術講習及田間觀摩，開發各種水蜜桃產品，包括水果酒、水果醋及面膜等，把水蜜桃的產值最大化。

而每年6至8月是水蜜桃盛產期，喜愛水蜜桃的民眾到可透過團購、電話或網路方式訂購，或到原產地向農民購買，直接品嚐美味可口的拉拉山水蜜桃。

除了好吃的拉拉山水蜜桃，復興區也是旅遊盛地，沿線有有蝙蝠洞、小烏來天空步道、角板山行館、義興吊橋、神木區、巴陵鐵塔、巴陵古道等觀光資源，歡迎民眾到原產地向農民直接購買優質水蜜桃，也順道至復興區豐富的觀光景點遊玩。

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