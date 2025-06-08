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拉拉山買水蜜桃2盒1200！她回家一看氣炸：只有1顆能吃

有民眾在拉拉山買了兩盒水蜜桃，裡面竟只有一顆能吃，還有一顆幾乎腐爛的水蜜桃。（圖／翻攝自Threads）

▲有民眾在拉拉山買了2盒水蜜桃，裡面竟只有一顆能吃，還有一顆幾乎腐爛的水蜜桃。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

現在正值拉拉山水蜜桃產季，不過有民眾發文控訴，家人日前到桃園拉拉山買水蜜桃，原本打算自己挑水蜜桃，結果遭到賣家拒絕，要求原PO家人先付錢晚點再過來拿，沒想到回家後打開一看，兩盒1200元的水蜜桃，竟然只有一顆能吃，甚至其中一顆幾乎已經腐爛，讓她忍不住痛批「這間店直接毀了媽媽開心的一天，大家去拉拉山玩買水果真的要小心」。

一名網友昨（7）日在Threads發文控訴，媽媽去拉拉山復興鄉某間店買水蜜桃，是一名年紀大的老闆娘和她的女兒共同經營，一盒600元，媽媽一次就買了兩盒。由於現場人很多，店家要求先付款，媽媽想自己挑水蜜桃卻被拒絕，老闆娘還請她「晚點再來拿」。

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原PO表示，媽媽離開前還特別交代要當天現採、比較脆的水蜜桃，老闆娘也說好，取貨時因為兩箱水蜜桃已經被疊在一起打死結，於是媽媽就直接提回家。

沒想到，原PO媽媽回家後一打開卻發現，兩盒水蜜桃竟只有一顆可以吃，甚至還有一顆接近腐敗。原PO無奈直言，盒子用的是農會的包裝盒，上面也沒有聯絡電話，「投訴農會有用嗎，這間店直接毀了媽媽開心的一天，大家去拉拉山玩買水果真的要小心」。

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛留言「我爸媽都說千萬不要買他們山上攤販在賣的，真的都是這種，或者是明明還沒到水蜜桃季也有水蜜桃賣，那個都是進口的，根本不是拉拉山的」、「不管是不是包裝完整，最好當場檢查比較不會有爭議」、「之前買也是踩雷，一盒也是幾個能吃，現在都不想去買了，都把壞掉包在裡面」、「拉拉山這種水蜜桃詐騙已經很多年了，聽過類似案例好多次了。拉拉山路邊攤賣的水蜜桃，十之八九都很雷，除非認識在地的熟人，否則不建議隨便購買」。

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