台中女高中生失聯5天！曾向學姊要學生證　家屬憂恐遭詐騙

記者白珈陽／台中報導

台中市1名沈姓女高中生4日放學後失聯，失蹤至今5天音訊全無，家屬擔心不已，除了報警協尋，也將沈女特徵PO網發布「尋人啟事」請求網友幫忙。沈父今天（9日）受訪表示，近來學生遭詐團誘騙新聞多，很擔心女兒遇到同樣狀況；沈父說，聽聞女兒同學稱她疑似在網路交到男友，「但出門玩沒有關係，還是要跟爸爸媽媽聯繫，好不好？」盼女兒看到新聞訊息，能夠趕緊跟家人聯絡，別讓父母擔憂。

▲沈父擔心女兒遭到詐團誘騙。（圖／民眾提供）



沈父表示，女兒在校成績不錯，算是中上，老師也誇學習認真，且平常出門都會告知，也沒有晚歸的紀錄，通常晚間6點多就會返家，但是這兩個禮拜卻開始有異常情況，不但上課有遲到的情形發生，到了4日當天他工作完9點回家，發現女兒竟不在家中，等待了24小時，決定報警處理。

沈父說，經了解，女兒最近向校內學妹借了一支沒有門號的手機，但手機連上網路就能上網，例如WIFI；女兒會在手機下載遊戲、交友軟體，因此結交不少網友，聽同學說，女兒還疑似結交了一個住大甲的男朋友。

沈父說，他與妻子曾查看手機對話內容，發現女兒曾向學姊索取學生證、且不只向一位學姊索取，「小朋友跟學姊要學生證是有必要的嗎？會不會被人騙去做違法的事情？」擔心女兒可能被詐團誆騙，從事不法，甚至影響人身安全。

沈父憂心忡忡，稱女兒失聯5天，至今都未與家人聯絡，他透過媒體向女兒說，「出去玩都OK，記得回來就好，但也要保持聯絡啊。」

▲家屬發布尋人啟事。（圖／翻攝Threads）



警方調查，17歲沈女在4日下午4時許，從學校搭公車離開，至5時許於新民高中站下車，隨後就不知去向。警方表示，本案已依規受理失蹤人口，並報請勤務指揮中心通報轄內或他轄有關單位、線上警力查詢，目前仍尚未尋獲，將持續調閱沿途監視器，全力協尋失聯學生。若民眾有任何線索，請立即撥打110或與第五分局東山派出所聯絡（電話：04-22392713），共同協助尋找失聯學生。

家屬也提供沈女特徵，「棕色短髮，紫色圈框眼鏡，額頭上有個像大拇指的胎記，脖子上有帶一個銅八卦。」4日的穿著上是穿灰色上衣，下半身則是就讀的高中紫色運動褲，搭配白色板鞋，背黑色書包、白色手提袋，還有像菜籃的水壺袋。