　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中女高中生失聯5天！曾向學姊要學生證　家屬憂恐遭詐騙

記者白珈陽／台中報導

台中市1名沈姓女高中生4日放學後失聯，失蹤至今5天音訊全無，家屬擔心不已，除了報警協尋，也將沈女特徵PO網發布「尋人啟事」請求網友幫忙。沈父今天（9日）受訪表示，近來學生遭詐團誘騙新聞多，很擔心女兒遇到同樣狀況；沈父說，聽聞女兒同學稱她疑似在網路交到男友，「但出門玩沒有關係，還是要跟爸爸媽媽聯繫，好不好？」盼女兒看到新聞訊息，能夠趕緊跟家人聯絡，別讓父母擔憂。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲沈父擔心女兒遭到詐團誘騙。（圖／民眾提供）

沈父表示，女兒在校成績不錯，算是中上，老師也誇學習認真，且平常出門都會告知，也沒有晚歸的紀錄，通常晚間6點多就會返家，但是這兩個禮拜卻開始有異常情況，不但上課有遲到的情形發生，到了4日當天他工作完9點回家，發現女兒竟不在家中，等待了24小時，決定報警處理。

沈父說，經了解，女兒最近向校內學妹借了一支沒有門號的手機，但手機連上網路就能上網，例如WIFI；女兒會在手機下載遊戲、交友軟體，因此結交不少網友，聽同學說，女兒還疑似結交了一個住大甲的男朋友。

沈父說，他與妻子曾查看手機對話內容，發現女兒曾向學姊索取學生證、且不只向一位學姊索取，「小朋友跟學姊要學生證是有必要的嗎？會不會被人騙去做違法的事情？」擔心女兒可能被詐團誆騙，從事不法，甚至影響人身安全。

沈父憂心忡忡，稱女兒失聯5天，至今都未與家人聯絡，他透過媒體向女兒說，「出去玩都OK，記得回來就好，但也要保持聯絡啊。」

▲▼ 。（圖／翻攝Threads）

▲家屬發布尋人啟事。（圖／翻攝Threads）

警方調查，17歲沈女在4日下午4時許，從學校搭公車離開，至5時許於新民高中站下車，隨後就不知去向。警方表示，本案已依規受理失蹤人口，並報請勤務指揮中心通報轄內或他轄有關單位、線上警力查詢，目前仍尚未尋獲，將持續調閱沿途監視器，全力協尋失聯學生。若民眾有任何線索，請立即撥打110或與第五分局東山派出所聯絡（電話：04-22392713），共同協助尋找失聯學生。

家屬也提供沈女特徵，「棕色短髮，紫色圈框眼鏡，額頭上有個像大拇指的胎記，脖子上有帶一個銅八卦。」4日的穿著上是穿灰色上衣，下半身則是就讀的高中紫色運動褲，搭配白色板鞋，背黑色書包、白色手提袋，還有像菜籃的水壺袋。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以為劉品言、連晨翔「年紀差很多」　網搖頭曝關鍵：才36歲啦
快訊／礁溪情侶「1死1昏迷」！22歲女明顯死亡
快訊／監獄性侵、暴力狂出包！　矯正署急發3箭
快訊／饅頭媽陷情感風波　男方台中精品店遭惡意衝撞
快訊／大逆轉！雲林學霸弟確定選台大　學校改口
酒店妹海邊遭砸殺！26歲嫌大翻供喊「花我很多錢」
2人下車僅1人回來！酒店妹慘死　運將曝：隱約察覺出事了
台中女高中生失聯5天！曾向學姊要學生證　家屬憂遭詐騙
知名乳清蛋白出包！　遭罰4萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉性招待關說陳宗彥一審無罪　南檢提三大理由上訴

快訊／宜蘭疑情侶「1死1昏迷」！22歲女明顯死亡　34歲男搶救中

快訊／監獄狂出包如電影！性侵、暴力、想不開　矯正署急發3箭

饅頭媽陷情感風波　男方台中精品代購店遭轎車惡意衝撞！

花蓮命案！26歲嫌大翻供喊「花我很多錢」　海邊石頭砸殺酒店妹

斯文保險經理涉2度下藥性侵　1女送醫急救1女「口渴逃狼爪」

2人下車僅1人回來！酒店妹陳屍花蓮岸際　運將曝：隱約察覺出事了

彰化縣府臉丟大了！強索OT案「清水那方」569萬電費...判決結果曝

台中女高中生失聯5天！曾向學姊要學生證　家屬憂恐遭詐騙

幫車主開去保養出事！Morgan仿古車轉彎失控　內湖猛撞2車畫面曝

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【不知金邊在柬埔寨】台中女大生淪豬仔！一上車驚覺：完蛋了

不滿3.4萬Dior運動鞋被說成拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝光

【連46年現身】帝爺公蛇現身！金頭蜈蚣3天前才報到超巧

【魂差點沒了】老婆趴樓梯口嚇人　老公嚇到大叫差點摔下去XD

涉性招待關說陳宗彥一審無罪　南檢提三大理由上訴

快訊／宜蘭疑情侶「1死1昏迷」！22歲女明顯死亡　34歲男搶救中

快訊／監獄狂出包如電影！性侵、暴力、想不開　矯正署急發3箭

饅頭媽陷情感風波　男方台中精品代購店遭轎車惡意衝撞！

花蓮命案！26歲嫌大翻供喊「花我很多錢」　海邊石頭砸殺酒店妹

斯文保險經理涉2度下藥性侵　1女送醫急救1女「口渴逃狼爪」

2人下車僅1人回來！酒店妹陳屍花蓮岸際　運將曝：隱約察覺出事了

彰化縣府臉丟大了！強索OT案「清水那方」569萬電費...判決結果曝

台中女高中生失聯5天！曾向學姊要學生證　家屬憂恐遭詐騙

幫車主開去保養出事！Morgan仿古車轉彎失控　內湖猛撞2車畫面曝

涉性招待關說陳宗彥一審無罪　南檢提三大理由上訴

讚「陶朱隱園」台灣建築的榮光　專家嘆：可惜定位策略出問題

竹市「2025反詐視界」全國影片徵件開跑　總獎金64萬元

台大醫療130週年行動！雲林分院義診　逾600位鄉親熱情響應

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

台驊5月營收月增10.89%、年減12.18%　海空運營收雙位數月成長

51區真相？UFO謠言竟是「五角大廈」帶頭散播　真實目的曝光

阡日咖啡老闆爆偷拍！前女合夥人也受害　被抓包辯：我拍自己如廁

川普關稅嚇出超狂拉貨潮　5月出口衝517億美元刷歷年新高

姊姊懷孕「躲棉被大哭」：大家都只在意寶寶！　HOOK第一反應超感人

【驚心營救6小時】里長救豬仔創最快紀錄！曝援助心情「快點讓小孩回來」

社會熱門新聞

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

花蓮海邊殘殺酒店妹拖入海！　 殺人過程監視器全放送

獨／3.4萬Dior運動鞋被認拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝　

台南單車騎士遭撞喪命　肇事女駕駛背影曝

妻開報廢賓士遭攔　「黑支」開直播嗆警

3.2萬徵人寫程式　女大生應徵淪豬仔

「加害者嬉笑拍照」　被害家長還原逢甲畢典風波

涉性平硬現身畢典　受害女大生崩潰提告

酒店框小姐全場帶花蓮殺人丟海　嫌落網鬼扯連千毅

花蓮殘殺酒店妹　凶嫌長相、黑歷史起底

即／台中33歲女陳屍出租套房

權威醫襲胸「做那事要不要潤滑」　人妻痛哭

台中男結婚3年　嬌妻卻2度跟他同事親熱

更多熱門

相關新聞

詐騙！收ETC遲繳信件　刷卡35元「卻變1385美元」

詐騙！收ETC遲繳信件　刷卡35元「卻變1385美元」

近年來詐騙集團猖獗，詐騙手法日益翻新，受害者不計其數，有網友表示，收到一封信，標題寫道「ETC繳費最後通知」，提醒他記得去繳費，否則要將收取遲納金，信中還附上付款連結，他點進連結輸入信用卡號，交易金額為35元，沒想到刷下去卻是1385美元（約新台幣4.1萬元），才發現是詐騙。

孫被詐騙　赴海外高薪工作「讓阿嬤不用再撿回收」

孫被詐騙　赴海外高薪工作「讓阿嬤不用再撿回收」

台中男「太累」自撞翻車　警消救出送醫

台中男「太累」自撞翻車　警消救出送醫

貓抓壞「高檔廁所」疑釀火災　房東求償敗訴

貓抓壞「高檔廁所」疑釀火災　房東求償敗訴

台灣虎航開航濟州島、石垣島　單程機票500元限時開搶

台灣虎航開航濟州島、石垣島　單程機票500元限時開搶

關鍵字：

失蹤詐欺集團台中女高中生尋人詐騙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉品言認愛連晨翔！　驚喜宣布「懷孕超過三個月」

Dora約會千億富商照曝光！

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

路徑大變！　颱風可能生成

快訊／連晨翔劉品言結婚懷孕！甜曝「愛上她原因」

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

餐飲女大生淪豬仔「被點5關鍵」超詭異　網洗版

夫妻開早餐店「工時12hrs」全年無休　收入曝

花蓮海邊殘殺酒店妹拖入海！　 殺人過程監視器全放送

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

颱風可能生成　最新預測路徑曝

獨／3.4萬Dior運動鞋被認拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝　

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

更多

最夯影音

更多

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面