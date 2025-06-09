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古井棄屍狠父「開水龍頭淹死寶寶」　生母刑期卻多4年...原因曝光

▲▼古井棄嬰兇手。（圖／記者許權毅攝）

▲台中古井棄嬰案，生母柯女（藍衣）遭判刑11年2月。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一對情侶謝男與柯女第4度意外懷孕，這回與未與先前相同選擇墮胎，反而由柯女生下寶寶後，由謝男將寶寶放置浴缸，再打開水龍頭淹死寶寶，並帶至一處古井棄屍。地院判柯女11年2月刑期、謝男6年5月，落差4年多，主因是認定謝男符合自首要件，柯女則僅因不想養育，萌生殺意，惡性非輕。

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回顧該案，謝男與柯女為大學交往8年情侶（雙方現已分手），雙方第4度意外懷孕後，2人曾前往婦產科諮詢人工流產，但未達成共識，也未積極處理。直到2023年5月，柯女感覺腹部不適、即將生產，才打給謝男，謝男抵達租屋處後，陪同柯女生下一名四肢健全男嬰。

▲謝男將嬰屍帶回租屋處神明廳擺放，隔日又丟進古井。（圖／ETtoday資料照）

2人沒沉浸在當父母的喜悅，柯女向謝男表明不願留下寶寶，謝男先將寶寶放置在地板，並把柯女攙扶至沙發休息，再回到浴室把寶寶放在浴缸內、打開水龍頭，直到水深將寶寶淹沒才關閉，任由寶寶在浴缸內淹死。

謝男隨後清理浴室，把胎盤、寶寶屍體、毛巾等打包裝進垃圾袋，並跟柯女表示「處理完畢」，由謝男帶回自己的租屋處，先放置在神明廳下面，隔天又再棄置到租屋處後方水井內，直到隔年，謝男因為良心不安，前往自首，案件才曝光，2人被依法起訴。

台中地院認為，柯女雖主張適用「生母殺嬰」，但考量柯女身體智能健全、具有工作能力，並沒有不能扶養嬰兒之情況，縱使不能扶養，也能透過政府辦理出養，沒有不得已情況，不適用該法條。

合議庭審酌，2人未婚生子，柯女不願意讓原生家庭知悉，未顧及嬰兒成長發育權利，也不思尋求社福機構協助，僅因為不想養育、萌生殺害棄屍之心，將嬰兒沉浸在浴缸內致死，讓其在水井內腐爛，惡性非輕，不足以引起憫恕。

▲謝男因符合自首要件，比柯女刑期輕4年多。（圖／記者許權毅攝）

合議庭考量，謝男在偵查、審理期間坦承犯行，柯女則是供述反覆，於審理才坦承犯行，參酌雙方背景、無前科等情事，認定謝男涉犯成年人故意對兒童犯殺人罪，處6年2月，棄屍罪處7月，應執行6年5月，柯女殺人罪10年8月，棄屍罪處8月，應執行11年2月，得上訴。

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