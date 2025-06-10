快訊／700名海軍陸戰隊員開入洛杉磯！　與國民兵組成第51特遣隊

▲川普先前下令國民兵進駐洛杉磯市區，9日更調動700名海陸隊員進城。（圖為部署在洛城的國民兵／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

川普政府不顧地方反對，擴大對洛杉磯抗議行動的軍事介入，已正式下令調派700名海軍陸戰隊員進駐當地，與早前部署的2100名國民兵組成第51特遣隊（Task Force 51），宣稱將為「聯邦單位提供持續支援」。加州州長紐森（Gavin Newsom）痛批此舉是「獨裁總統的瘋狂幻想」，強調這些軍人「不應被派往美國本土，與自己的國人對峙」。

美國軍方聲明指出，第51特遣隊的部署目的，是為了確保有足夠兵力能在洛杉磯地區「提供不間斷的支援」，維護「聯邦人員與聯邦財產」的安全。這批部隊已接受群眾管控、情勢降溫與武力使用準則等訓練，將與目前在地面執勤的單位「無縫整合」。

▲洛杉磯爆發大規模反對移民突襲行動的抗議潮。（圖／路透）



聲明強調，海軍陸戰隊將支援主責的聯邦機構，進行全面區域控管。雖然官方未具體說明是哪個機構，但外界普遍認為此舉與近期移民及海關執法局（ICE）在當地發起的大規模突襲行動有關。

面對川普調動海軍陸戰隊進入城市街頭，紐森火力全開。他在聲明中表示，「這些人是『英雄』，不應該被部署在美國本土，與自己的同胞對峙，只為滿足一位獨裁總統的瘋狂幻想，這完全不是美國式的作法。」

洛杉磯抗議活動持續升溫，起因是聯邦執法部門針對非法移民展開掃蕩，引發地方居民強烈反彈。川普不僅對抗議者貼上「叛亂分子」、「職業煽動者」標籤，並揚言應全面逮捕，甚至公開表示，若他是邊境政策主管霍曼（Tom Homan），將會逮捕加州州長紐森與洛杉磯市長巴斯（Karen Bass），進一步升高政治對立。