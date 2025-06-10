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軍車列隊集結！川普派4100國民兵700陸戰隊赴洛杉磯　聯合國發聲

▲▼ 美國北方司令部發布照片，第七陸戰團第二營陸戰隊員集結前往大洛杉磯地區。（圖／翻攝自U.S. Northern Command）

▲第七陸戰團第二營陸戰隊員集合。（圖／翻攝自U.S. Northern Command，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

川普政府正式下令調派700名海軍陸戰隊員進駐洛杉磯，依據美國北方司令部（U.S. Northern Command）發布的照片，第七陸戰團第二營的陸戰隊員集結前往大洛杉磯地區之前，人員在海軍陸戰隊作戰中心手持盾牌，一輛輛戰術車輛列隊待命。聯合國9日警告，不希望看到局勢進一步軍事化。

▲▼ 美國北方司令部發布照片，第七陸戰團第二營陸戰隊員集結前往大洛杉磯地區。（圖／翻攝自U.S. Northern Command）

CNN、法新社、路透報導，這批海軍陸戰隊員駐紮在加州二十九棕櫚村（Twentynine Palms），人數大約700人，將進駐洛杉磯地區並與先前部署的國民兵部隊整合，保護大洛杉磯地區的聯邦人員與財產。官員透露，這批陸戰隊員可能在當地9日晚間或10日抵達洛杉磯。截至目前，川普已下令部署700名海軍陸戰隊員與4100名國民兵至洛杉磯。

▲▼ 美國北方司令部發布照片，第七陸戰團第二營陸戰隊員集結前往大洛杉磯地區。（圖／翻攝自U.S. Northern Command）

針對緊張情勢，聯合國敦促各方保持克制。聯合國發言人哈克（Farhan Haq）表示，「我們當然希望各方能夠讓情勢緩和下來。我們不希望看到局勢進一步軍事化，並鼓勵地方、州與聯邦各級政府共同努力避免這種情況發生」。

洛杉磯這波示威抗議始於6日，當時移民暨海關執法局（ICE）人員在洛杉磯拘留數百名涉嫌非法居留美國的人士。到了7日，在移民官員與示威者爆發衝突之後，川普簽署備忘錄向洛杉磯部署至少2000名國民兵。9日，川普政府宣布派出700名陸戰隊員以及額外的2000名國民兵。

▼美國洛杉磯近日因移民突襲行動引發示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國洛杉磯示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國洛杉磯示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國洛杉磯示威。（圖／達志影像／美聯社）

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