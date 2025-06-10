「寡婦媽媽」找2男人同床過夜　兒子看不慣1點怒譙

▲兒子不滿年近60歲的媽媽自從爸爸過世，就和2個男人同床過夜。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

隨著時代觀念的改變，若另一半過世，有些人會選擇再婚。一名男子不滿，媽媽自從爸爸過世後，就找了2個男人同床過夜，想找可以共度晚年的人，氣得他痛罵：「跟個破雞沒什麼兩樣」。

原PO在臉書《匿名2公社》社團抱怨，自己的媽媽已經快要60歲，自從爸爸過世後，就和2個不同的男人同床過夜，但媽媽認為只是睡同一張床，並沒有進一步的關係，打算多交幾個男生朋友，看哪一個適合陪伴走晚年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，房子是他買的，而且每個月給媽媽10萬元生活費，難以接受媽媽的價值觀，認同可以找老伴，但不同意用這樣的名義去騙孤單老人的錢跟感情，「我擔心的點是被騙的那幾個孤單老人想不開，晚年錢被騙感情還被騙」。

原PO甚至把媽媽的行為PO到其他社團公審，「讓破麻行為公諸於世」，認為這樣的錯誤行為不該被鼓勵，同時也好奇是否現在的老人家感情觀都是如此。

貼文一出，引發一番討論，網友紛紛留言：「你媽的人生不用你管，就像你也不想被她管」、「為什麼不行？」、「不然你要你媽孤單嗎？」、「你怎麼用這樣的眼光看你媽媽，他也有交朋友的權利好嗎，顧好你自己」。

延伸閱讀

▸ 開早餐店月租7萬！老闆夫妻工時12小時不店休 收入驚人

▸ 老師逃走中1／顛覆印象！都會區竟成重災區 4大原因讓教師集體「脫北」

▸ 原始連結