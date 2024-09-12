好市多買水蜜桃！店員檢查完「每顆都有傷」他超怒　內行打臉

▲好市多示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在好市多購買一盒水蜜桃，由於現場不能自行挑選，他便讓店員幫忙檢查，怎料回家後發現「每顆都有傷」，氣得他決定退貨；然而，許多人看完打臉表示，「這不是受傷，是葉子的壓痕。」

網友日前在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提到，「在現場店員不准客人自己挑選，我拿了一盒看起來蠻漂亮的，請店員幫我每顆檢查，結果回家一看，每顆的蒂頭旁都有損傷，甚至有一顆有很明顯的指甲摳傷。」

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原PO接著哀怨表示，「我會去退貨，但要大老遠回去退貨真的好麻煩，不懂那店員在檢查什麼耶，真的別鬧了，全部的損傷都是朝下放，我學了一課，結完帳要現場檢查才對。」

▲這其實是葉子、樹枝壓痕。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網友們在看完照片後風向一面倒，紛紛回應「只有那個傷痕是真的被傷到，你說蒂頭旁邊的凹槽，是葉子的壓痕，然後放桃子是蒂頭朝下沒錯」、「只有一顆有個小傷口，其餘都是正常的樹枝壓痕，哪來的每顆都受傷」、「蒂頭旁邊的凹痕，是葉子的生長的壓痕，上次店員跟我說的」、「蒂頭旁的是正常的，樹枝和葉子的壓痕」、「蒂頭那是正常的樹枝壓痕 ，到底多少人覺得水果是工業品，要完美無暇才行啊」。

對此，一派人心有戚戚焉，直言「好市多的水果除了便宜，沒有任何優勢吧」、「寧可多花一點去果菜批發市場買，品質有保證」、「沒有便宜啦，上次買櫻桃超難吃的，連櫻桃都可以難吃也是不簡單耶，自從踩雷幾次後，我再也不買好市多的水果了」。

不過，也有不少網友力挺，「新竹的會每顆拿起來給你看，上次買的非常好吃」、「說真的，我在好市多買水果都沒有問題耶，買過蘋果、奇異果、水蜜桃、藍莓、水梨、櫻桃」。