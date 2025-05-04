粉嫩水蜜桃首豐收！　台南山上水道博物館果樹生態再進化

▲台南山上花園水道博物館首次豐收的水蜜桃粉嫩誘人，為園區果樹生態再添亮點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館園區再添生態新亮點！繼原有的龍眼、芒果與白蓮霧老果樹後，近年試種的「平地水蜜桃」今年首度成果，粉嫩果實滿枝頭，吸引不少遊客駐足拍照，為這座融合歷史建築與自然景觀的博物館添上春日果香，展現文化場域與生態教育並行的成果。

台南市文化局表示，山上花園水道博物館自2019年開園以來，致力推動歷史建築活化再利用，同時保留園區原有林木與果樹資源，並持續導入特色樹種與友善植栽概念，讓民眾在參觀百年紅磚水道設施的同時，也能親身感受土地的四季變化與植物多樣性，打造一座兼具知性與感性的歷史綠園。

館方指出，這批水蜜桃是3年前於園區平地試種的成果，經過細心照料與觀察，今年終於迎來首波豐收，證實園區的微氣候條件適合多樣果樹共存。「粉嫩果實不只好看，也是環境良善的象徵，讓博物館不再只是靜態展示，更成為可以走讀、親近土地的生活場域。」

目前園區內果樹種類繁多，包括老龍眼、芒果、白蓮霧等，另有多樣林木與草花隨季節更迭。博物館表示，未來將導入更多原生植物與可食地景元素，深化園區的自然教育功能，期盼透過果樹、花園與歷史建築共構一座文化與生態交融的公共空間，吸引更多親子、校園與社區族群走入博物館、認識台灣的土地故事。