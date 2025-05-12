珍貴「豐香水蜜桃」1夜被偷2千顆　彰化神農獎果農超痛心

▲芬園鄉神農獎得主張洲府栽種的珍貴水蜜桃遭一夜盜光。（圖／張洲府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

芬園鄉神農獎得主張洲府耗費2年心血，成功將水蜜桃與鴛鴦梅嫁接，培育出獨特的「豐香水蜜桃」，今年首度結果，卻接連遭竊賊光顧。繼上月底被偷走200顆後，12日又有竊賊趁大雨潛入果園，一口氣偷走近2000顆水蜜桃，幾乎讓整年心血化為烏有，張洲府痛心表示「幾乎被拔光」懷疑是專業人士所為，警方正全力追查中。

張洲府2年前開始嘗試將水蜜桃與鴛鴦梅嫁接，經過反覆試驗，終於成功培育出適合平地種植的「豐香水蜜桃」。他在果園內種植300多棵果樹，今年首度收成，果實碩大，最重可達6兩，甜度平均12度，風味獨特。然而，由於嫁接技術複雜，每棵果樹僅能產出約20顆水蜜桃，產量珍貴稀少，市場價值極高，沒想到竟成為竊賊覬覦的目標。

▲芬園鄉神農獎得主張洲府栽種的珍貴水蜜桃遭一夜盜光。（圖／張洲府提供）

張洲府表示，上月24日首次遭竊，約200顆水蜜桃被偷，當時竊賊手法粗糙，像是臨時起意。但12日的竊案卻截然不同，竊賊趁著大雨掩護潛入果園，不僅大量採摘，還留下專業的水果籃，推測可能是熟悉農業的專業人士所為。由於被盜數量龐大，張洲府懷疑竊賊打算轉售牟利。

「前天下午才剛裝設監視器，沒想到還沒拍到就遭竊」張洲府無奈表示，竊賊似乎刻意避開監控，園內僅剩賣相不佳或未成熟的果實，讓他既憤怒又心痛，粗估兩次竊案損失超過10萬元。

▲小偷留下水果籃來不及收。（圖／張洲府提供）

張洲府已向彰化警分局芬園分駐所報案，警方正調閱周邊監視器，追查可疑車輛及人士，由於農產品竊盜案層出不窮，也提醒其他農民加強防盜措施，警方表示，將加強巡邏並與農民合作，防範類似案件，同時呼籲民眾若發現可疑人士販售來路不明的水果及農作物等，應立即通報，共同打擊不法行為。

▲芬園鄉神農獎得主張洲府栽種的水蜜桃園。（圖／張洲府提供）