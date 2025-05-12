　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

珍貴「豐香水蜜桃」1夜被偷2千顆　彰化神農獎果農超痛心

▲芬園鄉神農獎得主張洲府栽種的珍貴水蜜桃遭一夜盜光。（圖／張洲府提供）

▲芬園鄉神農獎得主張洲府栽種的珍貴水蜜桃遭一夜盜光。（圖／張洲府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

芬園鄉神農獎得主張洲府耗費2年心血，成功將水蜜桃與鴛鴦梅嫁接，培育出獨特的「豐香水蜜桃」，今年首度結果，卻接連遭竊賊光顧。繼上月底被偷走200顆後，12日又有竊賊趁大雨潛入果園，一口氣偷走近2000顆水蜜桃，幾乎讓整年心血化為烏有，張洲府痛心表示「幾乎被拔光」懷疑是專業人士所為，警方正全力追查中。

張洲府2年前開始嘗試將水蜜桃與鴛鴦梅嫁接，經過反覆試驗，終於成功培育出適合平地種植的「豐香水蜜桃」。他在果園內種植300多棵果樹，今年首度收成，果實碩大，最重可達6兩，甜度平均12度，風味獨特。然而，由於嫁接技術複雜，每棵果樹僅能產出約20顆水蜜桃，產量珍貴稀少，市場價值極高，沒想到竟成為竊賊覬覦的目標。

▲芬園鄉神農獎得主張洲府栽種的珍貴水蜜桃遭一夜盜光。（圖／張洲府提供）

▲芬園鄉神農獎得主張洲府栽種的珍貴水蜜桃遭一夜盜光。（圖／張洲府提供）

張洲府表示，上月24日首次遭竊，約200顆水蜜桃被偷，當時竊賊手法粗糙，像是臨時起意。但12日的竊案卻截然不同，竊賊趁著大雨掩護潛入果園，不僅大量採摘，還留下專業的水果籃，推測可能是熟悉農業的專業人士所為。由於被盜數量龐大，張洲府懷疑竊賊打算轉售牟利。

「前天下午才剛裝設監視器，沒想到還沒拍到就遭竊」張洲府無奈表示，竊賊似乎刻意避開監控，園內僅剩賣相不佳或未成熟的果實，讓他既憤怒又心痛，粗估兩次竊案損失超過10萬元。

▲芬園鄉神農獎得主張洲府栽種的珍貴水蜜桃遭一夜盜光。（圖／張洲府提供）

▲小偷留下水果籃來不及收。（圖／張洲府提供）

張洲府已向彰化警分局芬園分駐所報案，警方正調閱周邊監視器，追查可疑車輛及人士，由於農產品竊盜案層出不窮，也提醒其他農民加強防盜措施，警方表示，將加強巡邏並與農民合作，防範類似案件，同時呼籲民眾若發現可疑人士販售來路不明的水果及農作物等，應立即通報，共同打擊不法行為。

▲芬園鄉神農獎得主張洲府栽種的珍貴水蜜桃遭一夜盜光。（圖／張洲府提供）

▲芬園鄉神農獎得主張洲府栽種的水蜜桃園。（圖／張洲府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
380 1 2708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
0比21慘敗！總教練遭開除　老闆：表現令人無法接受
台中男飯店跑步機猝死！300萬保險確定不賠
快訊／「全台最爛路」又坍！　雙向中斷
台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭了：台灣人好奴
國定假日多5天！明年行事曆6月底前公告　人事長：沒聽過要覆議
活佛千金首曝光！阿雅11歲女兒「神複製媽媽臉」
李芷霖駁當小三！網質疑「IG曖昧對話沒解釋」　本人正面回應
妻下班遭「酒駕保時捷」奪命！夫掩面哭：不能放任這種事一直發生
台灣藝人520若配合中方政治表態　邱垂正：進行必要行政查處
才和鄰居聊天　北市高球用品闆娘陳屍店內　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

幫詐團架網站！騙百人坑5千萬　「爽開雙Ｂ」無良科技男慘了　

中藥販售資格解釋惹議　藥師公會告衛福部長圖利：像在當皇帝

快訊／山區豪雨「全台最爛路」力行產業道路又坍　雙向中斷

遭前男友偷拍性影像威脅！還分享友人看　女身心崩潰獲賠17萬

聾啞母忙上班沒過母親節！遭酒駕男「連闖5紅燈」撞死　女兒心痛

珍貴「豐香水蜜桃」1夜被偷2千顆　彰化神農獎果農超痛心

週刊爆「洩漏家長學生個資」　芝麻村董座提告加重誹謗

陪妻看病走散！失智翁獨自徘徊街頭　關渡所長出馬1小時尋回

高血壓男飯店跑步機猝死！家屬討300萬保險理賠敗訴　原因曝光

桃園獨居OL住處遭竊損失70萬　報案近2月無下文？警方回應了

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

【悲劇收場】台中男求復合未果　前女友胸背中刀亡

【真人版能幹貓】貼心黑貓幫推車做家務　奴才看傻眼？

【驚悚瞬間】彰化9歲童路旁突竄出！遭廂型車撞飛送醫

澎恰恰要鄭進一幫籌錢　他無情「沒救了」XD

【母親節快樂】暖兒霸氣送花到店裡　媽超震驚卻又裝冷靜

幫詐團架網站！騙百人坑5千萬　「爽開雙Ｂ」無良科技男慘了　

中藥販售資格解釋惹議　藥師公會告衛福部長圖利：像在當皇帝

快訊／山區豪雨「全台最爛路」力行產業道路又坍　雙向中斷

遭前男友偷拍性影像威脅！還分享友人看　女身心崩潰獲賠17萬

聾啞母忙上班沒過母親節！遭酒駕男「連闖5紅燈」撞死　女兒心痛

珍貴「豐香水蜜桃」1夜被偷2千顆　彰化神農獎果農超痛心

週刊爆「洩漏家長學生個資」　芝麻村董座提告加重誹謗

陪妻看病走散！失智翁獨自徘徊街頭　關渡所長出馬1小時尋回

高血壓男飯店跑步機猝死！家屬討300萬保險理賠敗訴　原因曝光

桃園獨居OL住處遭竊損失70萬　報案近2月無下文？警方回應了

抽獎／鬼鬼同款小CK「520愛的密碼禮盒」！珍珠鍊編織包、愛心吊飾免費送

抗議中藥販售權　藥師公會控「衛福部部長、司長」圖利罪

幫詐團架網站！騙百人坑5千萬　「爽開雙Ｂ」無良科技男慘了　

六福線上旅展29折起！「這期間暢玩水陸樂園」　第3、4人免費入住

小嫻無預警送醫打點滴！「真實2病因曝光」虛弱躺床：還好有你在

中藥販售資格解釋惹議　藥師公會告衛福部長圖利：像在當皇帝

《罪人》全球破2.83億美元！　「台灣票房逆襲」IMAX限定3天回歸

神調度！雷霆大膽擴大輪替　主帥感謝板凳英雄挺身而出

快訊／山區豪雨「全台最爛路」力行產業道路又坍　雙向中斷

ETF定期定額榜爆「掉粉潮」　4檔人氣股月減逾萬人

【極限拉扯】阿金與妹子短裙攻防戰！主人淡定救援

社會熱門新聞

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

女師出軌學生家長「死魚復活」哀求性愛

國中段考驚見「喝精、強姦」　金城國中道歉

新北汐止「伯爵山莊」路面傾斜！現場雙向管制

即／晶華酒店前經理陳屍里民活動中心

18歲女遇害遺體待解剖　母哭喊令人鼻酸

粗工開保時捷酒駕撞死人　見警嗆：銬我啊

殯葬業人妻偷吃同行！火化場廁當砲房

愛妻婚後半年成植物人！丈夫照顧24年心力交瘁訴離

獨／公祭現場男遭利器捅肚！高雄市殯低調處理

快訊／高雄又酒駕「2天奪2命」　保時捷男撞死女騎士

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

汐止女慘遭投資盤詐騙坑593萬

更多熱門

相關新聞

高雄3國一生闖民宅　偷機車騎上路

高雄3國一生闖民宅　偷機車騎上路

高雄林園區某國中驚傳國一學生集體偷竊！據了解，昨日放學後3名國一生闖入一戶住家，從中偷走一輛電動機車，隨後直接騎車上路亂晃。被害人發現車被偷後連忙報警，警方昨日7點多循線通知3名學生到案，後續依法送辦。

逛全聯「1款醬油」賣到裝防盜鎖　他驚：第一次見

逛全聯「1款醬油」賣到裝防盜鎖　他驚：第一次見

不敗教主曝「台幣升值1好處」！阿兵哥午餐加菜

不敗教主曝「台幣升值1好處」！阿兵哥午餐加菜

偷拍裙底被抓包　帽子男狂奔「辯稱要上廁所」

偷拍裙底被抓包　帽子男狂奔「辯稱要上廁所」

粉嫩水蜜桃首豐收！台南山上水道博物館果樹生態再進化

粉嫩水蜜桃首豐收！台南山上水道博物館果樹生態再進化

關鍵字：

芬園水蜜桃張洲府神農獎豐香水蜜桃偷竊監視器

讀者迴響

熱門新聞

小龍女李芷霖認了「私密照是真」遭前男友偷拍

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

S媽過母親節！具俊曄暴瘦模樣惹心疼

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」

約砲就像唱KTV　女高中生包養月入14萬

女師出軌學生家長「死魚復活」哀求性愛

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

持「大罷免」旗幟遇媽祖轉向　罷團批有心人帶風向：陷媽祖於不義

國中段考驚見「喝精、強姦」　金城國中道歉

大S曾言「你們都是我的孩子」

更多

最夯影音

更多

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面