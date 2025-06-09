桃園表揚13所大專院校推薦實習績優教師　助力青年精準探索人生

▲中原大學代表受獎，展現深耕半導體實務人才培育計畫的優異成果。(左起：蘇俊賓副市、吳啟彬主任、閻亢宗主任秘書)

記者楊淑媛／桃園報導

為了讓更多大專院校學子，於就學期間以「學習+研習」並進方式，獲得更多專業力，桃園市政府青年局9日於中原大學表揚13所大專院校推薦實習的績優教師及企業，在地代表性企業包括迅得機械、長榮航太、林口長庚醫院、友達光電、祥儀機器人等企業，並與副市長蘇俊賓、青年局長候佳齡共同進行啟動儀式。

副市長蘇俊賓表示，桃園是全臺工業產值最高的城市，年產值高達4.8兆元，涵蓋高科技、醫療、設計、電信、觀光旅遊及服務等多元產業。感謝在地企業、 推動實習課程的老師 與市府共同推動「學研並進，職向桃園」計畫，為大專學生提供寶貴的實習機會，深化產學合作成果。期盼未來有更多企業與學校投入資源，攜手協助青年探索職涯方向，強化就業競爭力。

▲桃園表揚13所大專院校推薦實習績優教師。（圖／記者楊淑媛攝）

蘇俊賓說，當前社會與科技發展日新月異，學生除了學習專業知識，更應精準掌握產業趨勢。企業存在的價值在於服務社會，其利潤正是對社會需求回應的報酬，因此必須時時掌握趨勢、精準佈局。而企業正是趨勢的前線觀察者與實踐者，學界應主動與產業連結，讓學生有機會走進企業、貼近真實場域，這正是本計畫的核心精神。

蘇俊賓說，「精準探索人生比找到最快的工作更重要」，學生若能在學期間透過實習了解不同產業特性與發展脈絡，將有助於未來職涯選擇。張善政市長自上任以來，即高度重視大學教育與職場接軌，由青年事務局、經濟發展局與勞動局等單位通力合作，推動多項青年職涯發展政策，打造完善的職涯探索環境。

市府青年局表示，自112年成立「桃園校園創業聯盟」以來，市府積極整合產學資源，拓展青年創業與就業機會。其中「桃園青年職涯發展及職場體驗計畫」已舉辦近200場職涯課程與體驗活動，累計逾66家企業參與、超過5,500人次受惠。

