▲桃園青年局攜手原資中心，舉行原球盃聯合運動會。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局與11所大專院校原住民族學生資源中心合作，17日在中央大學辦理「114年桃園市原住民族學生資源中心聯合運動會-原球盃」，活動現場超過200位原住民族大專院校生參與，透過運動競賽形式，增進各校原住民族大專生彼此的情誼，展現青年活力與原住民族多元文化之美。

青年局副局長涂淳惠表示：從各項競賽中看見原住民族大專生高度凝聚力及全心投入的精神，感受到原民青年的熱情與活力，且不同區域的原住民學生，在這一天的熱情互動中，彼此支持並完成各項挑戰，留下美好充實的回憶。

原球盃活動今年是第五屆，共有中央大學、中原大學、銘傳大學、元智大學、開南大學、萬能科大、健行科大、龍華科大、明志科大、南亞技術學院及新生醫專11校共同參與，報名人數220名人為歷年來新高，活動以球類運動、傳統競技及新興運動作為競賽，分別為排球、文化趣味闖關競賽、五人制棒球及傳統拔河等項目。

桃園市原住民族人口數8萬7,341人為全台第二多原住民族居住城市，而桃園市大專院校之原住民族學生更多達2萬多名，其中3所學校設有原住民族專班(中原大學-設計學士原專班、體育大學-體育推廣原專班、體育大學-競技運動原專班、新生醫護專校-護理原專班)，共有12所大專院校設立原住民族學生資源中心，提供求學中的原住民族大專生完善的學習環境及資源。