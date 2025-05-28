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迎戰畢業季　桃園「求職應援」全面升級助青年提升職場實力

▲桃園「求職應援」全面升級AI職場力培訓

▲青年局侯佳齡局長歡迎企業與青年共探未來產業趨勢。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年事務局延續去年迴響熱烈的「求職應援，相約桃園」桃園青年職場對接計畫，今年持續與上百家在地知名企業合作，聚焦智慧科技、數位資訊、生技醫療與綠能永續等未來關鍵產業方向，推出全新強化版計畫，結合產業需求與青年所需職能，打造更具前瞻性的職涯培力平台。

市府青年局局長侯佳齡28日指出，現代青年不僅追求職場發展，更希望透過職涯展現個人價值與創意。因此，青年局不僅提供多元職涯資源，強化與桃園市13所大專校院組成的校園創業聯盟合作，推動新創實習、校園合作企業對接與創業培力，打造完整職涯支持系統。

▲桃園「求職應援」全面升級AI職場力培訓

▲媒合會設有職涯諮詢專區提供免費諮詢服務。（圖／青年局提供）

同時也攜手桃園就業職訓服務處，透過多場實體徵才會，打造線上線下整合的求職服務模式，協助青年掌握更多就業機會。6月10日將在桃園區公所舉辦一場實體徵才活動，6到10月亦規劃數場次之實體徵才媒合會，陪伴青年從探索、自我成長到實戰歷練，一步步走向未來重點產業舞台。

▲桃園「求職應援」全面升級AI職場力培訓

▲新創企業提供實習機會及完善培訓制度，協助青年提升職場實力。（圖／青年局提供）

此外，青年局同步整合線上職涯資源，包含「履歷健診」及「職業適性測驗」等工具，協助青年釐清職涯方向，並提升求職成功率。在職場力培訓方面，今年課程聚焦AI與創新應用，推出三大系列免費線上課程：「ChatGPT驅動─Python快速入門班」、「從圖像到虛擬人─AI短影音動畫入門班」、「生成式AI×設計×提案全能班」，讓青年掌握未來職場所需的數位技能與創意提案力，從中發掘自身職涯特色，展現獨特競爭力。

桃園市政府青年事務局致力於打造最具前瞻性與在地連結力的青年職涯平台，無論是正在求學、初入職場或正尋求轉職的青年，都能在這裡找到成長的資源與方向。更多資訊請上「求職應援，相約桃園」網站(https://reurl.cc/r93Ylb)或青年事務局官網(https://youth.tycg.gov.tw/Default.aspx )查詢。

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