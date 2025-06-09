漢堡王「8大優惠券」加碼開跑　漢堡買1送1、雞薯條10元

▲漢堡王加碼優惠券限時2周開跑。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

適逢報稅季再加上618購物節即將到來，漢堡王推出「加碼優惠券」，一共有8種好康組合，包括洋蔥圈烤牛堡買1送1、雞薯條加10元多1件等，6月10日起限時2周開跑。

▲加碼優惠券一次看。

漢堡王加碼優惠券來了，一共有3大系列共8種組合優惠，包括「金桔漢堡系列任選（金桔豬排堡／金桔海老堡）」、「洋蔥圈烤牛堡」皆可享買1送1；「雞薯條」、「經典脆雞堡」、「大份洋蔥圈」享加10元多1件。

「金桔海老堡」、「金桔黃金豬排堡」、「雙層小華堡」則只要99元，6月10日起至6月23日限時開跑，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店不適用此優惠。

▲MOS超值省優惠券一次看。（圖／翻攝摩斯漢堡官網）※點圖放大

摩斯漢堡「MOS超值省優惠券」加碼延長至6月，有6大系列共18種組合優惠，包括超級大麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡、和風蔬活牛肉堡、摘鮮綠元氣牛肉堡「銅板優惠價」最低59元起；「+10元多1件」優惠品項有黃金地瓜薯條、可樂／雪碧、摩斯咖啡、耶加雪菲。

另外還有「元氣早餐推薦」，最低45元就能吃到漢堡1顆；「飲品任選99元」可享9款指定飲品任選2杯只要99元；以及「超值獨享餐159元」共3款、「美味分享餐259元」共2款，限時開放使用至6月30日，只要於門市出示優惠券享優惠。