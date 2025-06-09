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肯德基「爆漿卡士達蛋撻」睽違15年回歸　明天起限量開賣

▲▼肯德基超夢幻甜點「爆漿卡士達蛋撻」睽違15年再度回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基神級甜點「爆漿卡士達蛋撻」睽違15年再度回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼雞米花、雙層青花椒咔啦雞腿堡後，肯德基神級甜點「爆漿卡士達蛋撻」睽違15年也強勢回歸，酥脆撻皮包裹著濃郁內餡，每一口都能吃到蛋奶香，6月10日起於全門市限量開賣。

▲▼肯德基超夢幻甜點「爆漿卡士達蛋撻」睽違15年再度回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲現烤出爐的蛋撻結合絲滑蛋奶、香醇卡士達香氣十足。

肯德基40周年回歸系列把2010年開賣的「爆漿卡士達蛋撻」復刻回歸，手工現烤的蛋撻結合絲滑蛋奶、香醇卡士達交織成甜蜜滋味，香氣十足，更是肯德基員工票選TOP1的夢幻逸品，單點售價52元，也提供禮盒、加價購等組合優惠，6月10日起正式上市，數量有限、售完為止。

▲▼肯德基超夢幻甜點「爆漿卡士達蛋撻」睽違15年再度回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲限時6天PK雙饗卡APP會員可享爆漿卡士達蛋撻禮盒66折優惠。

為歡慶爆漿卡士達蛋撻回歸，PK雙饗卡APP於6月10日至6月15日祭出會員限定「爆漿卡士達蛋撻禮盒66折」限量優惠，只要205元就能吃到6顆爆漿卡士達蛋撻，最高現省107元。

▲▼拿坡里推蔥花肉鬆餅皮、咖意薯哩披薩。（圖／業者提供）

▲▼拿坡里推出全新蔥花肉鬆餅皮、咖意薯哩披薩。（圖／業者提供）

▲▼拿坡里推蔥花肉鬆餅皮、咖意薯哩披薩。（圖／業者提供）

拿坡里近日則推出升級版餅皮「蔥花肉鬆餅皮」，把外圈餅皮捲入台灣蔥花及新東陽古早味肉鬆，外鬆內軟的麵皮搭配鹹香蔥花、肉鬆，打造台式麵包結合義式披薩的濃郁風味，凡購買任一大披薩加價60元即可升級成蔥花肉鬆餅皮。

加碼推出與日本百年咖哩品牌S&B聯名的「咖意薯哩披薩」，特製披薩底醬選用S&B金牌咖哩塊熬煮，加上豬肉餡、火腿、洋蔥與酥脆薯條，打造豐富層次感，凡購買聯名咖意薯哩披薩即送S&B咖哩塊造型便條本1個，送完為止。

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