批行政院憑喜好發錢　民眾黨：地方是否也可以不上繳稅收？

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

中央刪減補助款爭議延燒，行政院長卓榮泰日前表示，對於支持中央政府預算的立委，所屬地方政府將優先協助，強調不是報復心態，而是一個輪迴。民眾黨指出，不能刪減行政機關預算的大概只有北韓、中共，民進黨到底為什麼對民主憲政基本的認知退步至此？難道不住在綠營執政縣市的國民，國家就不用照顧了嗎？如果行政院能憑喜好來發錢，地方是不是也可以選擇不把稅收上繳？

民眾黨指出，繳稅的時候，稅單上有問你支持哪個政黨，你的納稅錢要給哪一黨用嗎？沒有，因為你的錢不是執政黨的黨產，不該讓民進黨決定要發給誰、不發給誰。

民眾黨表示，行政院長卓榮泰不滿總預算被國會合理合法的監督，竟然違法刪除地方補助款，報復非民進黨的執政縣市，還說「很多立委不支持中央，我要如何支持地方？」、直接嗆明優先照顧的是「支持中央」的地方政府，甚至說「這不是報復，是輪迴！」。講白了就是「你不支持我，我就不給你錢」。

民眾黨直言，明明是行政院長的格局，卻把自己當幫派幫主，他想把納稅錢發給哪個堂口，就發給哪個堂口。把全民稅收當作政治籌碼、拿地方建設做為勒索工具，用國家預算進行政治鬥爭，以後行政院給地方補助款只看顏色，地方要爭取大型建設，得看中央臉色。導致地方政府往後關於弱勢族群、社福支出，完全無法加以應對。

「立法院合理監督、刪減中央浮編預算，本來就是職責所在，更是民主國家的重要機制。」民眾黨直言，不能刪減行政機關預算的，大概只有北韓和中共，民進黨到底為什麼對民主憲政基本的認知退步到這種地步？難道不是住在綠營執政縣市的國民，國家就不用照顧了嗎？如果行政院能憑喜好來發錢，地方是不是也可以選擇不把稅收上繳？

民眾黨表示，堂堂行政院長不依法行政，完全憑個人好惡，若大罷免通過，還會違法濫權到什麼程度？施政應該超越藍綠，人民的權益才是最大共識。

民眾黨強調，當一個政府無視民生困境，把國家資源拿來當政治鬥爭的工具，民意終將反撲，人民的憤怒會轉化為選票，讓這樣的執政黨下台，民進黨的自作自受，就是台灣人民用民意啟動的輪迴。