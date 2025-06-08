預告「藍白」反罷免將具體合作　王鴻薇：街頭巷戰正面迎戰

▲趙少康陪同王鴻薇長春市場掃街。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免潮即將邁入第三階段，全台針對國民黨立委提出罷免達31件，目前都正進行查對作業，國民黨立委為了反罷免，早已開始站路口、舉辦客廳會等活動，外界關注在反罷陣營「藍白合」動向。國民黨立委王鴻薇今（8日）受訪表示，未來會有具體合作；她強調，現在陸戰相當重要，接下來將展開街頭巷戰，將持續勤跑基層、在街頭宣講，正面迎戰。

被問到接下來的藍白合作，王鴻薇說，民眾黨就在台中辦過大型造勢，國民黨立委也都參與，她的這個選區有民眾黨議員林珍羽、及其父親民眾黨立委林國成過去也是中山區議員，林國成、林珍羽都很幫忙，上周已陪她掃市場，黨對黨的部分，可以預期到未來會看到很具體的藍白合作。

▲林珍羽先前也陪王鴻薇掃松江巿場。（圖／記者鄭佩玟攝）

王鴻薇也說，昨天罷免雙吳雖然失敗，但所有罷免團體都已盡力，自己也非常感謝所有參與罷免行動的志工與支持者的努力，「有許多支持者都為此感到氣憤，但現在正是將悲憤化為力量的時刻，應全力投入北市的反罷行動。」

王鴻薇呼籲，五個選區的選民都必須出來投下「不同意罷免」的一票，台北市五位藍委將共同設計「區域聯防」的團體作戰策略，現在陸戰相當重要，自己已經在5月已完成中山、松山共12場說明會，接下來將展開街頭巷戰，未來將持續勤跑基層、在街頭宣講，正面迎戰。