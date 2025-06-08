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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰稱挺中央先補助　藍委怒：國家不服務不挺民進黨的選民？

▲▼行政院長卓榮泰 立委陳玉珍 立法院備詢 交通組 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰昨針對地方一般性補助款遭刪指「這不是報復心態，而是輪迴」，並將主動詢問當初支持中央政府的立法委員地方有沒什麼建設需要，可以商量。國民黨立委許宇甄今（8日）痛批，卓榮泰公然以預算做為政治籌碼，進行政黨鬥爭、政治清算、威脅立法院，是在對台灣社會實施支持民進黨與不支持民進黨的「一國兩治」，這是獨裁政體才會出現的做法，卓榮泰毫不遮掩他的獨裁心智，台灣民主已名存實亡。

許宇甄痛斥，卓榮泰這種「你不聽話，我就不給錢」的邏輯，不僅違憲、違法，更違反最基本的政治倫理與民主原則，難道不支持民進黨就不能被國家服務？不支持民進黨就不能被國家照顧？卓榮泰這種自大行為，不是只在懲罰某些立委，而是在懲罰支持他們的選民。人民繳稅從不分政黨，政府卻依政黨分配施政，這種公器私用、忠誠換補助款的威權治理，是對全體國人的羞辱，也是對台灣憲政秩序的踐踏，這種荒謬行徑與獨裁體制無異。

許宇甄質疑，台灣是全體國民的，卓榮泰憑什麼以行政資源懲罰異議？你有什麼權力讓不同政黨選區的人民變成次等國民？你說經費有限，要優先給「支持的立委縣市」，這不是政治報復什麼才是政治報復？如果行政院可以不顧憲政以自己的喜好給自己人補助款，地方政府是不是也可以不將稅收上繳中央？如果行政權可以用地方補助款操作立委忠誠度測試，未來立法院只能成為行政院的橡皮圖章、立法局！民意代表如果擔心選區經費被凍結，就得向行政機關屈膝低頭，那麼代議制度還有何意義？台灣還有民主可言嗎？

許宇甄指出，賴清德總統你不是說要「團結台灣」，如今卓榮泰卻成為撕裂台灣的利刃，這是你允許的嗎？如果中央政府能以「支持我者享特權、反對我者受懲罰」做為施政準則，「那麼台灣還有什麼資格自詡為民主典範？這是將民主包裝成獨裁的變形政體，是把憲政體制當作施壓工具的危險開端，卓榮泰這種撕裂台灣、倒行逆施的言論，證明他已不適任行政院長，賴清德你還不換人嗎？」

許宇甄續指，當民主不再是由選票決定政策，而是由行政院、民進黨、派系決定誰配得擁有資源。這不是民主政治，而是變相的一黨專政、獨裁統治！卓榮泰的不當發言，毫無民主素養、更喪失最高行政首長應有的格局與高度，這種非我族類者皆可殺思想，說明他已不再是全體人民的行政院長，而是把政府資源當作民進黨的籌碼，為了錢可以變得如此瘋狂！

許宇甄強調，人民繳稅不是為了養一個政治機器來打擊異己，行政資源更不是民進黨的財庫。台灣是依法治國，不是黑道治國，卓榮泰威脅立法院的言論跟黑道、綁匪沒有區別，他已不適任行政院長職務！賴清德總統不要又躲起來不出聲，請立即出面承諾，中央政府會依法辦理、公平公正的分配要給地方政府的補助經費，不會涉及政黨立場，不會有個人好惡。

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