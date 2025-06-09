護理師曝最討厭病人「做1事」！她嘆一堆不聽勸：別為2000元賭命

▲麻醉專科護理師指出，最討厭病人手腳做美甲，因為會影響血氧判讀。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

一名曾擔任麻醉專科護理師指出，最討厭遇到開刀病患「全手全腳都做美甲」，即便醫護反覆提醒，但經常有病患僅卸除一隻手指，或聲稱來不及卸除，她強調，美甲會干擾血氧監測，可能影響手術麻醉期間的安全評估，「不要為了2000元的美甲，忽略自己的生命安全」。

「麻姐」在Threads發文指，「麻醉時，最討厭遇到一種病人全手全腳都有光療指甲⋯⋯來開刀時，覺得卸除一隻就可以，不然就是說來不及卸除。」

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麻姐解釋，「SpO₂ （血氧）靠的是『光線穿透真實的血管組織』來偵測氧氣濃度，美甲會讓這個光線失真或無法穿透，你也就失去了麻醉下最關鍵的一個安全監控。而且很多麻醉科人員都是聽血氧的聲音，少了一個數值，就像開車沒有安全氣囊，極度危險。」她呼籲：「拜託大家，不要為了2000元的美甲忽略自己的生命，一條命都大於2000元」。

貼文累積逾115萬人次瀏覽、2.7萬人按讚，有人問「那你們有跟病人解釋為什麼要卸甲嗎？病人不理解開刀跟指甲有什麼關係，沒辦法判斷嚴重性就會這樣忽略掉。」麻姐回，「門診護理師醫師，麻醉訪視一定都有說，選擇性聽，就是個人選擇。」

有網友分享過去經驗表示，醫師曾叮囑就連指甲油也不行，「原來如此，昨天剛做完手術，剛好解惑了」、「之前氣胸緊急住院需要開刀，手上的美甲硬摳掉，命比較重要」、「以前開刀，醫生還特別待我，手腳都不能塗指甲油，要卸掉」、「原來是有關係有那麼大影響的嗎？OMG我現在才知道」。

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