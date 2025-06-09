非洲白化病男童遭父親斬下手臂　高價賣給巫醫「製作幸運靈藥」

▲2015年，坦尚尼亞白化症男孩巴拉卡遭自己的父親砍下手臂高價賣給巫醫。而巴拉卡在這10年來，只能多次透過美國慈善團體的援助，尋找新的義肢來配合他不斷成長的身體。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

2015年，坦尚尼亞一名6歲白化症男童在家中遭武裝分子襲擊，母親被打昏後，男童的親生父親竟親手斬下他的右手，並將斷肢以高價賣給巫醫，用於製作據信能帶來好運的巫術藥物。這起駭人事件揭露白化症患者在非洲多國面臨的殘酷現實。當地迷信認為白化者身體擁有神秘力量，使他們成為獵殺、販賣的對象。雖事發已逾十年，類似暴力至今仍未完全遏止，白化症患者的處境依然艱難。

據《每日郵報》報導，上文所述的受害男孩名叫巴拉卡（Baraka Cosmas Lusambo），他的遭遇引起了善心人士的注意，安排他到美國費城接受義肢安裝與康復治療。然而在2000年到2015年間，坦尚尼亞至少還發生過75起白化症患者因為迷信遭到攻擊甚至殺害的事件。

白化症是一種先天遺傳性疾病，這種遺傳疾病使患者缺乏黑色素，會導致患者皮膚、頭髮和眼睛的色素減少或缺乏，使患者對光線極為敏感，也更容易罹患皮膚癌。然而根據資料，坦尚尼亞的白化病發病率極高，約每1400人中就有1人患有白化病，遠高於全球平均水準（約2萬人中1人患病）。

在坦尚尼亞以及非洲許多地區，自古就流傳著迷信，不僅將白化症患者視為妖魔鬼怪，更傳說他們的肢體與器官擁有不可思議的力量，如將他們的骨頭磨成粉末埋在礦場，多年後就會轉化為鑽石；他們的生殖器則被用於治療性功能障礙；毛髮則被編進漁網以求漁獲豐收。這些迷信導致白化病患者成為獵殺對象，他們被謀殺、肢解，甚至連遺體都不得安寧，往往面臨屍體被盜墓賊偷走的命運。

以巴拉卡的案例而言，他的手臂被砍下後，被他的父親與叔叔等人公開在市場上販售，最終以5000美元（約新台幣15萬元）的高價賣出。對於2016年平均月薪只有157美元（約新台幣4700元）的坦尚尼亞來說，這可是一筆不得了的巨款。

在事件曝光後，一個來自美國紐約州史泰登島的慈善機構聯繫了巴拉卡，將他與另外4名同樣遭到攻擊而失去肢體的白化症兒童一起接到史泰登島的照顧機構中休養，又在費城兒童醫院接受為期5個多月的義肢安裝與治療後，才回到坦尚尼亞的白化症患者保護機構中接受照顧。

這些孩子的一生，都需要不斷往返坦尚尼亞與美國，尋求新的義肢來配適他們不斷成長的身體。今年已經16歲的巴拉卡，也預定在今年8月回到史泰登島。

在諸多針對白化症患者的迷信中，最糟糕的一種，是當地人相信與白化症女性發生性關係可以治療愛滋病，這種迷思導致當地針對白化症女性的性侵事件層出不窮，許多無辜女性在遭受暴行後還感染了愛滋病。

雖然當地政府為白化症患者設立了專門的保護中心以提供庇護，但這些中心往往資金匱乏，無法有效運作。過去20年間，坦尚尼亞與鄰國肯亞、馬拉威和剛果民主共和國 等國，仍然發生了數十起虐待婦女致殘和殺害案件。

2025年2月，非洲人權與人民權利法院罕見作出判決，裁定坦尚尼亞政府未能有效保護白化病患者，也未能充分起訴相關犯罪者。法院要求坦尚尼亞政府開展為期1年的公眾教育、將針對白化病患者的攻擊定為刑事犯罪，並改善對於白化症患者的視力、皮膚問題等醫療服務。不過由於沒有強制力來督促坦尚尼亞政府落實這項懲罰，這項裁決到底能否發揮影響力，還有待觀察。

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