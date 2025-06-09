護理師「最討厭1種病人」一票不聽勸　她警告：命大於2000元

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

曾任醫學中心麻醉專科護理師的「麻姐」昨日發文表示，手術前醫護人員都會特別提醒病患，手腳均不可做美甲，會影響到血氧濃度的監測；然而，不少人仍不聽勸，還有患者認為，卸除一隻即可，讓她忍不住搖頭，「不要為了2000元美甲，忽略你們的生命。」

「欸 麻姐鬆一點！」昨在Threads上提到，「麻醉時，最討厭遇到一種病人，全手全腳都有光療指甲。來開刀時，覺得卸除一隻就可以，不然就是說來不及卸除。」

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她直言，血氧靠得是「光線穿透真實的血管組織」來偵測氧氣濃度，美甲會讓這個光線失真或無法穿透，等於是失去了麻醉下最關鍵的一個安全監控，「而且很多麻醉科人員都是聽血氧的聲音，少了一個數值，就像開車沒有安全氣囊，極度危險。」

最後，麻姐也苦口婆心勸道，「答應我，不要為了2000元美甲，忽略你們的生命。一條命都大於2000元。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

PO文狂吸超過2.8萬人按讚，網友們紛紛回應，「之前我也是剛做完美甲，晚上醫院通知我要開刀、要卸美甲，我隔天就很不捨地卸掉，一開始也想說卸一指算了，因為剛做，但最後還是乖乖全卸了」、「台北有很大的連鎖醫美診所就是這樣告訴客人，說隔天的全身麻醉只需要卸除『一隻』指甲。但我上上課個月在北醫做開到手術，再三跟護理師確認，都說要『全部』卸除」、「開刀麻醉就是要卸除光療和水晶指甲，不要造成醫護人員的困擾」、「我現在才知道」、「開刀前，手術說明衛教時都有說，居然有人為了愛美、省錢不要命」。

另外，不少女生憂心表示，「有時候真的不是故意的，像那種突然間就發生的意外，怎麼去卸甲」、「如果手有做光療，但腳沒有的話呢？擔心有可能會遇到需要急診的狀況，根本來不及卸除，所以想了解一下」。對此，麻姐回應道，「有耳夾，看感應如何，或是腳，但腳非常遠，布單蓋下來，不知道情況。」

．本文由「欸 麻姐鬆一點！」授權引用。