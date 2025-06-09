北捷101站爆衝突！情侶手扶梯併肩站　19歲男趕時間怒罵「智障」

▲台北捷運101世貿站發生乘客因手扶梯「未靠右站」問題爆發口角。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台北捷運101世貿站傳出因「手扶梯左右站」爆發衝突！一對鄭姓情侶在手扶梯上並肩而站，遭後方19歲王姓男子催促讓路未果，氣得推擠對方還辱罵「智障」，雙方因此發生激烈口角，最終在捷運站內追逐叫囂，讓附近乘客一度誤以為發生搶劫，驚動警方到場處理。

據了解，事件發生在7日下午4時許，事發時鄭姓情侶搭乘手扶梯併肩站立，王男因急於搭車，在後方不斷催促「借過」，過程中疑似發生推擠，王男還口出「智障」等不雅字眼，引發情侶不滿。

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衝突升級後，鄭姓女子在月台內追逐王男大聲怒罵，兩人在月台區追逐叫囂，現場乘客一度誤以為發生搶劫事件，場面混亂。

信義分局表示，在接獲捷運警衛通報後前往處理，了解過程後，鄭姓情侶雖表示王男涉嫌公然侮辱，但暫不提出告訴。警方記錄雙方基本資料並告知相關法律權益後，讓三人分別離去。

北捷回應，此次事件並未影響營運，雙方在表明不提告後已各自離站。北捷呼籲乘客互相體諒，共同維護搭乘秩序與安全。

北捷自2024年10月起已全面改採「手扶梯兩側皆可站立」政策，並設置告示牌宣導，鼓勵有急事者改走樓梯，但由於過去「右站左行」規則行之有年，新制度推行以來仍偶有爭議發生。

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