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Uber宣布併購本土計程車「皇冠大車隊」　尚待主管機關核准

▲▼Uber今宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」。（圖／Uber提供）

▲Uber今宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」。（圖／Uber提供）

記者周湘芸／台北報導

Uber今宣布，將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」，為Uber導入平台與車隊的整合營運模式，但尚需等待主管機關核准，一旦審核通過並完成交割後，皇冠大車隊的駕駛即能更順暢加入平台，也讓目前交通資源相對不足的地區有機會使用Uber服務。

Uber台灣總經理楊麗達（Margarita Peker）表示，台灣是全球最成熟且最具競爭力的數位叫車市場之一，這次併購皇冠大車隊，彰顯Uber持續投資台灣市場的承諾。Uber與台灣計程車產業的合作已經超過10年，如今與皇冠大車隊一起邁出全新的一步，為台灣更多民眾帶來多元的搭乘選擇，同時也讓皇冠大車隊的職業駕駛能更順暢加入Uber平台。

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Uber表示，皇冠大車隊2011年成立， 2017年起便與Uber合作，透過Uber平台派遣職業駕駛，待主管機關完成審核程序後，Uber將與皇冠大車隊的管理團隊及職業駕駛密切合作，確保流暢且高效率的整合與轉換過程。

皇冠大車隊董事長吳俊德表示，很高興能與交通移動創新領域的全球領導者Uber攜手合作，這次併購將為車隊與所屬職業駕駛帶來更多發展機會，同時延續皇冠大車隊13年來所建立的專業形象與服務品質。

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