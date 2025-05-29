Uber砍會員福利「提前1天偷跑」被抓包　業者致歉：2周內會退款

▲Uber One會員訂閱方案原訂明起進行調整被發現今日提前偷跑。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

Uber、Uber Eats於4月底公告自明（30）日起調整Uber One會員訂閱方案，包括調高非餐點免外送費門檻、調降服務費折抵優惠以及取消延遲補償機制，不料今日有消費者發現平台已提前更改服務費計算方式，引發爭議。對此，業者致歉表示是因系列設定錯誤，將於2周內自動完成退款。

Uber One最新會員方案包括「生鮮雜貨及其他非餐點」單筆訂單最低金額將從現行的299元調整為399元，「美食外送」單筆訂單最低金額維持199元；原先的服務費最高100%折抵優惠也有變，包括美食外送訂單最高享80%折抵、生鮮雜貨及其他類型訂單最多享20%折抵；原有的延遲送達Uber Cash點數禮遇則將取消。

新會員方案原訂5月30日起進行調整，今日卻傳出平台已提前更改服務費計算方式，全國外送產業工會於臉書粉專發文指出，收到不少消費者反映被超收款項，並貼出訂單截圖，可發現會員獎勵部分，原為最高100%折抵的優惠已變成新方案中的最高享80%折抵，掀起討論。

對此，業者做出最新回應表示：「Uber Eats對於因系統設定錯誤造成會員不便致上最深歉意，我們已於第一時間聯繫工程團隊緊急處理。針對受影響的會員，Uber Eats將於2周內自動完成退款，無需額外操作。感謝您的體諒與支持。」

▲北市府法務局發出最新公告指出Uber Eats限縮年訂閱制會員原契約權益違反誠信原則。

另外，北市府法務局今日也發出最新公告，指出Uber Eats限縮年訂閱制會員原契約權益違反誠信原則，已邀集業者到府說明，並要求其延長退款緩衝期、依原契約條件續用至訂閱期滿、研議其他補償措施及強化通知義務，以確保消費者權益不受侵害。

法務局表示，Uber Eats於會中說明「Uber One會員」分為月訂閱制與年訂閱制，針對本次會員方案的福利全面限縮變動，月訂閱會員如不續訂，須於下期計費前48小時於APP內取消，並無比例退費，權益可使用至當期結束，年訂閱會員則可於公告日起1個月內（至5月30日）申請終止並按剩餘天數比例退款，不過此次公告顯示業者仍於訂約期間內片面變更訂閱方案內容，對此作法不予認同。

法務局對業者提出3點要求，包括「提供至少1個月延長緩衝期，供年訂閱會員申請按比例退款，並公開說明申請方式」、「強化會員通知義務，清楚說明方案變動與應對措施」，以及研議處理措施，包括「提供年訂閱會員選擇依原契約條件使用至期滿」、「供終止訂閱者補償，及續用者加碼優惠」、「對未即時接獲通知而自動續訂者，提供彈性退費」。

消保官說，業者於5月26日回應同意提供至6月30日的退款緩衝期，並承諾於5月30日前再次通知全體會員。然而，針對依原契約使用至期滿或補償、優惠方案，業者仍未提出具體規劃，同步提醒消費者，如不同意新方案內容，應把握緩衝期內提出終止申請，以保障自身權益。

消保官也呼籲外送平台業者，調整訂閱制服務內容應尊重既有契約的履行，並充分體察消費者對服務穩定性的期待，若有調整，應於現有訂閱期屆滿後實施，並於事前清楚告知，讓消費者有充分時間了解與選擇。

對此，Uber表示：「我們尊重法務局的指導，以及理解對於Uber的期待。Uber已於昨日再次通知所有會員相關權益，並提供退款緩衝期至6月30日。對於法務局的意見，我們內部正在積極研議中，也期盼有進一步與市府討論的機會。」