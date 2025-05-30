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社會 社會焦點 保障人權

Uber連撞13車現場曝光！駕駛癱軟在地　行人「把他被拖到路邊」

記者柯振中／綜合報導

台北市大安區29日晚間9點26分發生連環車禍，56歲陳姓男子駕駛Uber計程車，行經愛國東路與金華街183巷口一帶時連撞13車，還波及36歲張姓行人，導致行人腿部骨折。隨著進一步調查，車禍時的現場畫面曝光，當時2名路人看見以後，立即上前攔車拉人，而黃姓駕駛被拉出時，看起來明顯精神不濟。

畫面當中可以看見，路邊的機車停車格一片狼藉，所有車輛東倒西歪，2名路人看見Uber車輛以後，立即衝上前攔車。其中一人將駕駛拉出時，可以發現駕駛的臉色明顯不對勁，不但癱軟在地，口中還喊著「我好累」等話語，精神狀態相當差。

▲▼Uber駕駛連撞13車，現場畫面曝光。（圖／Threads網友授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼Uber駕駛連撞13車，現場畫面曝光。（圖／Threads網友授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼Uber駕駛連撞13車，現場畫面曝光。（圖／Threads網友授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

由於駕駛遲遲沒有從地上爬起，加上當時還有其他車輛通行，將駕駛拉出的行人，於是將駕駛直接拉到路邊，避免再度發生意外。

車禍當中唯一的受害者張姓行人，當時正站在人行道，突然遭到波及以後，右邊小腿出現開放性骨折的情況，所幸意識清楚。而張姓行人也在社群軟體上向親友們報平安，指稱手術已經順利完成。

▼Uber駕駛連撞13車，現場畫面曝光。（圖／Threads網友授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼Uber駕駛連撞13車，現場畫面曝光。（圖／Threads網友授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

警方對陳姓駕駛進行酒測，確認酒測值為0。陳姓駕駛現場意識清醒、無明顯外傷，並且拒絕送醫，目前肇事原因仍在調查當中，詳情待釐清。

台北市警大安分局對此提醒，駕駛在行駛過程中，務必注意前車情況，若感覺身體不適、精神狀況不佳，切勿勉強駕駛，以免釀成意外。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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