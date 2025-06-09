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跨世代職場對決！專家揭真相：「真正該進化的是主管心態」

▲▼ 新鮮人、職場。（圖／記者王威智攝）

▲跨世代職場對決！專家揭真相：「真正該進化的是主管心態」。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

隨著6月畢業季來臨，新鮮人陸續踏入職場，面對陌生的企業文化、主管風格與職場潛規則，不少人陷入適應焦慮，甚至開始質疑：「這真的是我想要的工作嗎？」百萬YouTuber志祺七七在節目《搶手的朋友》中，深刻揭示這場跨世代職場衝突，特邀曾任台積電指定企業教練、現任陽明交大EMBA副教授的李河泉老師，帶來專業剖析。影片一上線便引發廣大迴響，許多網友直呼：「這就是我現在的職場寫照！」

李河泉指出，代溝的根源在於世代價值觀的根本差異。「上一代工作是為了養家活口，而新世代則為追求自我實現。」他以「犬型」與「貓型」性格比喻，說明早期員工重視服從與集體利益，新世代則更看重情緒感受、個人目標與職場自由。

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面對主管與年輕員工間常見的誤解與衝突，如「講了聽不懂」或「罵了不服氣」，李河泉強調，傳統的權威式管理已難以有效溝通。他建議：「與其強求服從，不如提升影響力，建立平等夥伴關係。」他直言，若企業忽視新世代對工作意義與企業文化的重視，再高薪也留不住人才。

節目中，志祺七七更直面社會關注的敏感話題：「Z世代是不願接受職場陋習，還是根本難搞？」李河泉坦言：「我完全支持他們的選擇，甚至越來越認同。」他認為，年輕人拒絕責任制、無償加班等舊體制，反映出對公平、尊重與自我實現的渴望，而非純粹抗拒管理。

李河泉分享，他曾協助台積電調整管理思維，三年內成功將離職率從近20%降至8.9%。他提出「先認同、再融入、最後調整」的三階段管理策略，強調主管若能放下身段，理解部屬動機與價值觀，才能真正建立信任與提升團隊效能。他強調：「年輕人想要的，不是你會不會罵，而是你有沒有用心教。」

他也點出職場核心矛盾：「真正該進化的，不是年輕人，而是主管的心態。」許多主管歷經多年努力才晉升，卻難以接受「為年輕人放下身段」的現實，甚至反感「我升上來，為什麼還要迎合下屬？」他警告，這種抗拒是組織轉型最大阻力。時代潮流不可逆轉，唯有主管願意學習新世代語言，願意傾聽與改變，企業才能留住人才、迎向未來。

此外，他區分主管的兩大關鍵能力：「專業能力幾乎人人具備，但多數缺乏管理能力，尤其是引導新世代的能力。」李河泉直言，許多主管仍停留在「管理1.0時代」，習慣管理聽話、服從的員工，面對有主見、有自我要求的Z世代則手足無措。他強調：「管理2.0應以影響力代替權力，用對話代替命令，以尊重建立信任，這才是激發團隊戰力的關鍵。」

節目一出，立即引發熱烈討論，留言區湧現各行各業聲音：「Z世代不是難搞，是你不懂帶人」、「我不是Z世代，但完全支持這觀點」、「拜託老師來我們公司講一場」此話題成功掀起跨世代職場對話的新思潮。

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