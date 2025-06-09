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一天放屁500次！國中少女患病　上課狂「洩氣」不敢說　

▲經痛,肚子痛,腹痛,胃痛。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲腸躁症困擾小綠多年。（示意圖與本人無關／翻攝PAKUTASO）

記者張靖榕／綜合報導

日本一名女性小綠（化名），青春期時因患有腸躁症，一小時放屁70次、一天高達500次，為此讓她十分困擾。她近日接受日媒專訪時回憶，國中時期因無法控制放屁，讓她在學校抬不起頭，連課堂都無法專心聽講，陷入長期低潮。

小綠向《CHANTO》雜誌表示，國二那年秋天，上課時突然頻繁放屁，而且完全無法控制。她原以為只是身體短暫不適，沒想到症狀持續一周以上。她向母親訴說自己有便秘和腹痛，卻不敢說出最困擾的放屁問題，因此在醫師面前也始終隱瞞，由於症狀表現不清楚，醫師僅針對便秘開立整腸藥，但未見改善。

小綠透露，她前後看了幾間診所，面對多位中年男醫師，更難啟齒實情，只能忍受越來越嚴重的困擾。她說，當時只要上課時班上安靜下來，自己就會持續放出臭屁，擔心被嘲笑也無法專注，甚至曾試圖在一堂課內數自己放了幾次屁，但數到第70次就放棄了。

當時網路上關於腸躁症的資訊相當有限，小綠直到後來才知道，腸躁症分為腹瀉型、便秘型、混合型與其他類型，而她所屬的是便秘型。她指出，直到高中二年級，日本才出現針對此症狀的專用藥物，而她最嚴重的時期，一天會放屁高達500次，無論在學校、校外教學或補習班都會發作。

小綠坦言，直到27歲才鼓起勇氣向朋友坦承這段經歷。當時社會對腸躁症的認識開始提高，也讓她終於不再只與母親分享這份壓力。幸運的是，她的朋友不僅不排斥，還主動給予支持，這也促使她正視自己的狀況。

2021年，小綠成立了腸躁症互助團體，至今已邁入第5年，目前約有1,000名患者在平台上分享彼此的經驗，持續為這類容易被忽視的身心困擾提供陪伴與理解。
 

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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