基隆碇祥里治安防災觀摩　警消協力提升社區應變力

▲從巡守到CPR！基隆碇祥里警消合推治安防災實戰演練。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局、消防局、暖暖區公所與碇祥里守望相助隊，於6日攜手舉辦「2025年社區治安研習觀摩活動」，邀請在地社區民眾踴躍參與。活動聚焦在社區犯罪預防、婦幼安全、兒少保護、交通安全及防救災宣導等議題，透過實務經驗的分享與互動交流，強化社區自我防護與災害應變能力。

研習課程內容多元，涵蓋緝毒打詐、婦幼安全、兒少保護、交通安全行人有序、人口販運防治等，宣導社區治安重點。碇祥里社區也分享多年來在社區治安與防災整合推動上的成果，並展示守望相助隊及防災士在日常巡守、通報與緊急應變的努力成效。

消防局在現場進行心肺復甦術（CPR）與自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作演練。同時宣傳珍惜救護資源、正確使用救護車。活動更結合警察局、防災士及守望相助隊成員，模擬治安維護與防災應變情境，提升民眾面對緊急事件的認識與應變能力。

碇祥里社區長期致力於韌性社區推動，於2023年榮獲內政部消防署頒發「韌性社區一星標章」，113年更進一步榮獲「績優韌性社區」肯定，展現社區防災與自助互助的具體成果。

目前社區已有15位合格的防災士，平時除協助推動防災演練與宣導外，也積極參與各項防救災工作，成為社區安全網絡中不可或缺的重要力量。此次跨單位合作的觀摩研習，強化公私協力機制，也讓社區居民更有信心與能力共同打造安全宜居的生活環境。