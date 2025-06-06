新北防災士突破萬人里程碑　侯友宜：打造韌性城市關鍵力量

▲侯友宜表示，新北市自2018年開始推動防災士培訓，於今年突破萬人，是一項了不起的成就。（圖／新北市消防局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為因應逐漸加劇的氣候變遷及災害風險，新北市政府配合內政部政策持續推動防災士培訓工作，今（6日）舉辦「強韌新北，萬『士』齊備」成果發表會。市長侯友宜頒獎並感謝參與培訓的鄰里、企業及民間團體，熱心協助防災工作，共同將新北打造成一座韌性城市。

▲新北市政府配合內政部政策持續推動防災士培訓工作，6日舉辦「強韌新北，萬『士』齊備」成果發表會。



侯友宜表示，新北市自2018年開始推動防災士培訓，於今年突破萬人，是一項了不起的成就，感謝民間團體、企業及鄰里的參與，願意挺身而出，發揮自助、互助的精神共同協助防災工作。他也指出，新北市擁有404萬人口，是全國人口最多的城市，需要更多人具備防災知識及能力，在災害來臨時快速應變、凝聚力量，將損害減至最低。市府會持續推動培訓工作，讓防災意識及專業防災知識在轄內各區里向下扎根，提高社區災害應變能力。

消防局長陳崇岳說明，新北市防災士制度擴展至企業、醫療院所、學校與社區，培訓課程內容包括災害認知、應變規劃、急救技能、避難實作與社區防災計畫演練，完成訓練並通過測驗的學員可取得防災士認證。目前新北市防災士共有1萬165人，預計明年底可達1萬5千人，佔人口比0.37%，將高於日本平均值0.26%，歡迎市民朋友踴躍參與，為家園的防災量能貢獻力量。

▲市府會持續推動培訓工作，讓防災意識及專業防災知識在轄內各區里向下扎根，提高社區災害應變能力。



▲侯友宜頒獎並感謝參與培訓的鄰里、企業及民間團體，熱心協助防災工作，共同將新北打造成一座韌性城市。