全國首座新北原民社宅　侯友宜：實現居住正義與文化傳承

▲侯友宜表示，樹林南園段原民社宅規劃整合原民文化、社福、教育與產業發展，打造多功能生活基地。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

《住宅法》施行後，新北市打造全國第一座原住民族專屬社會住宅，市長侯友宜今（7日）前往原民社宅預定地樹林南園段視察，他表示，此案為新北繼新店中正、三峽隆恩埔後的第3處原民社宅，對落實原住民族居住正義及文化延續具指標性意義。

侯友宜表示，樹林南園段原住民族社會住宅將興建3棟9層樓、總計130戶的住宅大樓，總經費預估近18億元，目前正辦理興辦事業計畫與地目變更。新北市籌措相關經費，全力推動工程如期啟動，不僅提供住宅建設，未來更規劃整合原民文化、社福服務、教育資源與產業發展，打造族人多功能生活基地。

▲《住宅法》施行後，新北市於樹林南園段打造全國第一座原住民族專屬社會住宅。

新北市致力於保障原住民族的居住權，樹林南園段原民社宅的推動，落實照顧族人的居住安全與生活品質。本案預定地總面積達4,825平方公尺，未來將導入原住民族元素、設置多功能社區空間，並串聯社福、職能培力與社區營造資源，侯友宜強調，原民社宅是族人融入都市生活的重要支點，期盼族人在新北市都能安居樂業。

原民局補充，新北市有5處河海濱原住民族聚落，包括鶯歌南靖、北二高、新店小碧潭、青潭及瑞芳快樂山等地，仍面臨天災威脅與居住條件不良等問題。市府將持續與中央協調，推動社宅安置計畫，致力改善族人居住環境，保障基本生存與發展權益。

▲侯友宜強調，原民社宅是族人融入都市生活的重要支點，期盼族人在新北市都能安居樂業。