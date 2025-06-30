全台分店將剩4家！凪Nagi拉麵天母店熄燈　在地人無奈

▲凪Nagi曾經推出「台灣王」，拉麵碗裡吃得到烏魚子、地瓜葉。（圖／凪Nagi提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

來自日本東京的凪Nagi，一度在台擴展6店，繼信義店2022年熄燈後，天母店也將於7月1日歇業。

凪Nagi Taiwan於30日晚間在臉書粉專發文表示，感謝顧客曾在這裡大口吃麵，「這些年來，我們在天母店一起熱血開吃、追每一碗限定王、留下超多王者回憶。每一次呼朋引伴來吃拉麵，都有你的身影與歡笑，讓這裡更加熱鬧溫暖」。

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凪Nagi Taiwan表示，天母店將營業至6月30日，並自7月1日起停止對外營業，「未來，我們仍會在其他分店繼續為你現煮一碗好麵，

歡迎來找我們繼續開吃、繼續熱愛拉麵魂」。

網友看完紛紛留言，「可惜了，第一家吃的拉麵就是這家…後面大家其實都知道味道變了」、「天啊，台中店要守住啊！台中店每次去都高朋滿座，應該不會有問題吧」、「我跟ラーメン凪 Ramen Nagi Taiwan的第一次相遇就在天母店」、「不要啊嗚嗚嗚嗚」。

據悉，凪Nagi雖然是來自於日本東京，但拉麵風格卻是博多豚骨拉麵，濃郁湯頭加上極細麵，不管是店裡的四大天王（豚王、赤王、黑王、翠王）口味，還是每周都會推出「限定王」口味，都是用豚骨湯頭為基本去變化。至於限定王的發想，主要是生田智志主廚希望能用豚骨拉麵跟大家做朋友，目前已經創造出超過千種口味以上的豚骨拉麵。