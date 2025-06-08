王傳福：比亞迪面臨壓力　但不會拉踩同行

▲比亞迪董事長王傳福。（圖／翻攝BYD）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸車企比亞迪6日召開股東大會，比亞迪集團董事長兼總裁王傳福在會上表示，比亞迪短期雖然面臨壓力，但是堅持長期主義，不會拉踩同行，不管在發表會還是在店端，只會說自己好，這是比亞迪的原則。

王傳福坦言，電動化和智能化正在加速交替，電動化「上半場」還沒結束，還有很多痛點，比如充電速度、電池低溫性能。智能化「下半場」技術亮點更多，想象空間非常大。

王傳福透露，比亞迪將依靠其13萬名工程師的人才優勢，在未來幾年推出一系列技術，每一場發表會都會解決一個技術痛點。

針對業務國際化和品牌高端化兩大戰略方向，王傳福解釋，目前比亞迪的產品、技術在海外各大區域深受當地消費者認可，預計今年海外銷量將保持逐月增長的良好勢頭。

在品牌高端化戰略上，王傳福提到，騰勢是公司高端化的重要戰略，將用先進技術賦能高端品牌，而且要把先進技術轉化為情緒價值，「高端化，是比亞迪下一場必須打的硬仗。」

對於近期的各種風波，王傳福說，他只有一家企業，比亞迪股東結構也很簡單，公司真誠想用綠色技術給地球帶來可持續發展，用技術創新改變世界，「短期雖然面臨壓力，但是比亞迪堅持長期主義，我們不會拉踩同行，不管在發表會還是在店端，只會說自己好，這是比亞迪的原則。」