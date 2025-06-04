「保時捷」中國市場瘋狂降價！　銷售員嘆：一輛「便宜125萬元」





▲保時捷Panamera。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

豪車品牌「保時捷」在中國市場面臨的壓力越來越大，隨之而來，出現瘋狂降價的情況。多位銷售員表示，車型Cayenne和Panamera價格降幅較大，但各地優惠政策不一致，有的甚至75萬元（人民幣，下同，約台幣312萬元）就可以提車（不含購置稅和保險）。

綜合陸媒報導，一位深圳的銷售人員表示，2025款Cayenne現在最高可以優惠35%，例如選配完是115萬元，75萬元就可以提車（不含購置稅和保險），相當於6.5折。





▲保時捷Cayenne。（圖／翻攝自微博／保時捷）

該名銷售員說到，自己經手的一輛2025款Panamera，選配完價格在125萬左右，再加上購置稅、保險等，優惠後便宜了30多萬元（約台幣125萬元）。

有專家直言，中國消費者對豪華車的認知正在轉變，「他們購買時，更重視駕駛體驗和智慧化配置，而非僅限於品牌本身，這種轉變使得，保時捷等傳統豪華品牌，在市場中的競爭力，逐漸下降。」

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）

專家指出，其次，中國國產新能源車品牌的快速崛起，也給傳統豪華汽車品牌帶來了巨大壓力，保時捷在中國市場的困境並非個例，事實上，整個豪華汽車市場在中國都面臨挑戰。

報導指出，中國國產新能源品牌（如小米、比亞迪）透過高性價比和智慧化配置，搶佔市場，消費者對豪華車的定義，從品牌轉向體驗和科技。小米SU7 Ultra以性能對標保時捷，並在賽道成績上形成競爭。