比亞迪掀起車市價格戰　陸工信部警告：加大整治「內卷競爭」

▲中國大陸新能源車產業發展迅速。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

隨著比亞迪5月23日發起大幅降價活動，中國大陸車市再度陷入削價競爭的價格戰。對此，中國汽車工業協會31日倡議，各車企應共同維護公平競爭秩序，促進行業健康、可持續發展；同時，大陸工信部也表態，將加大汽車行業「內卷式」競爭整治力度，採取必要的監管措施，堅決維護公平有序市場環境。

中國汽車工業協會指出，近年來，新能源汽車產業快速發展，新能源汽車新車銷售佔比已經超過40%。當前，行業整體運行呈現穩中向好態勢，市場活力持續釋放。一段時間以來，行業盈利水平下降，以無序「價格戰」為主要表現形式的「內卷式」競爭，是行業效益下降的重要因素。

中國汽車工業協會提到，產品售後服務保障、企業創新發展需要持續加大投入，而「價格戰」嚴重影響企業正常經營，衝擊產業鏈供應鏈安全，把產業發展帶入惡性循環。

中國汽車工業協會指出， 5月23日以來，某車企率先發起大幅降價活動，多家企業跟進效仿，引發新一輪「價格戰」恐慌。無序「價格戰」加劇惡性競爭，將進一步擠壓企業利潤空間，進而影響產品質量和售後服務保障，不僅阻礙行業自身健康發展，也將危害消費者權益，並帶來安全隱患。

中國汽車工業協會倡議，所有企業嚴格遵從公平競爭原則，依法依規開展經營活動；優勢企業不為壟斷市場，擠壓其他主體生存空間，損害其他經營者合法權益；企業在依法降價處理商品以外，不以低於成本的價格傾銷商品，不進行誘導消費者的虛假宣傳，擾亂市場秩序，損害行業和消費者根本利益；所有企業應對照國家相關法律法規進行自查整改。

中國汽車工業協會並強調，「希望全行業同心協力，共同維護公平競爭秩序，促進行業健康、可持續發展。」

倡議也引起大陸工信部關注，工信部相關負責人表示，贊同並支持中國汽車工業協會提出的倡議，車企之間「價格戰」，給汽車企業正常的生產經營帶來較大衝擊，危及行業健康、可持續發展。

工信部指出，企業之間無序「價格戰」，是「內卷式」競爭的典型表現，不利於企業持續研發投入，進而影響產品質量性能和服務水平，甚至帶來安全隱患，損害消費者權益，「長此以往，產業發展的內生動力也會減弱。可以說，『價格戰』沒有贏家，更沒有未來。」

工信部強調，將加大汽車行業「內卷式」競爭整治力度，推動產業結構優化調整，加強產品一致性抽查，配合相關部門開展反不正當競爭執法，採取必要的監管措施，堅決維護公平有序市場環境，切實保障消費者根本利益，推動汽車產業高質量發展。