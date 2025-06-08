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愛莉莎莎成功翻身　他相信「家寧也可以紅回來」！網曝關鍵搖頭

▲家寧。（圖／翻攝自IG／chianing_baby）

▲家寧。（圖／翻攝自IG／chianing_baby）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber家寧與Andy老師分手後戰火不斷，雙方隔空開撕，話題持續延燒，有網友指出，很多網紅或是YTR都曾經因為爭議，形象跌入谷底，不過之後成功翻身，還重新站穩腳步，像是Toyz、愛莉莎莎等等，家寧之後也有機會洗白重來，對此，網友點出1差異直呼「很難啦」。

有網友在Dcard發文，「家寧想紅回來根本不難阿」，Toyz和愛莉莎莎堪稱「黑轉紅」最典型的案例，Toyz曾因詐賭、販毒案跌入形象谷底，但轉戰直播界後表現亮眼，不只擁有高人氣，還接到不少商業合作，即便現在人在獄中，名下飲料店、火鍋店仍持續運作。

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愛莉莎莎2021年因為肝膽排石法影片事件，遭到大眾批評，一夕間業配歸零，甚至「窮到快付不出貸款」，不過她靠著線上課程、團購，成功翻身，不僅在台灣買了房，甚至陸續在海外置產。

▲愛莉莎莎在泰國、杜拜。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎在泰國、杜拜。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

原PO表示，「當初黑得有多慘，現在還不是混得風生水起，根本沒人記得以前那些事，照這個邏輯，家寧如果想紅回來也沒多難其實」。

對此，網友點出家寧跟其他YTR最大的差異，「Toyz反應快、講話好笑，愛莉莎莎是流量女王，企劃能力強，家寧和Andy分開後，光看口條就輸慘了」、「我覺得舉的例子不太好，Toyz跟愛莉莎莎至少有頭腦有口才，家寧只能發發網美照吧」、「她最大的問題是沒料，都是靠安迪紅的，你舉的其他人都是本身就有料」、「有眼睛都看得出來家寧沒料，就算沒有爭議，她一個人也沒本事吃這行飯」。

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