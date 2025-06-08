Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧「這才是百萬YTR水準」

記者閔文昱／綜合報導

YouTuber Andy雖與家寧分手後訴訟纏身，仍未停下創作腳步，近日在頻道發布全新挑戰影片，展開一人獨自騎機車環島之旅。此趟旅程橫跨陸海空拍攝手法，不僅有空拍俯視壯闊景致，也下海捕捉台灣海岸美景，從腳本、拍攝到剪輯全由他一手包辦，展現超強「一人團隊」實力，令粉絲驚呼「這才是百萬YTR的水準」。

影片記錄Andy從新北大都會公園出發，採取「預排50%、隨性50%」的旅行方式，在毫無計畫的狀況下勇闖各地。他走訪苗栗和興愛情車站、雲林姥姥不老茶園區等地，沿途雖遇到攝影裝備問題、天氣炎熱、路況險峻等挑戰，甚至在某段下坡路段因背包卡住差點翻車，但他仍堅持完成旅程，並在鏡頭前含淚分享，「那些意外，就是旅程最真實的一部分。」

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▲Andy環島影片。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師，下同）

Andy在影片中也吐露真心，坦言過去總活在別人期待中，如今選擇重新出發。他感性說道，「每一段相遇，都是最好的安排。」即使感情已成過去式，他仍希望觀眾能擁抱自己的情緒、照顧好自己，把人生當成最重要的夥伴。

影片播出後，網友反應熱烈，留言區哏圖連發，「為什麼不開車環島？因為車被幹走了」、「後座該掛個牌子寫『+0還錢』」、「老師就是老師，+0多學習」。另外也有許多粉絲誇讚Andy的剪輯功力與畫面質感，紛紛表示「隔著手機都聞到海水味」、「這格局真的不同」、「每一幀都是桌布等級」。