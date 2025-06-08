　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧「這才是百萬YTR水準」

記者閔文昱／綜合報導 

YouTuber Andy雖與家寧分手後訴訟纏身，仍未停下創作腳步，近日在頻道發布全新挑戰影片，展開一人獨自騎機車環島之旅。此趟旅程橫跨陸海空拍攝手法，不僅有空拍俯視壯闊景致，也下海捕捉台灣海岸美景，從腳本、拍攝到剪輯全由他一手包辦，展現超強「一人團隊」實力，令粉絲驚呼「這才是百萬YTR的水準」。

影片記錄Andy從新北大都會公園出發，採取「預排50%、隨性50%」的旅行方式，在毫無計畫的狀況下勇闖各地。他走訪苗栗和興愛情車站、雲林姥姥不老茶園區等地，沿途雖遇到攝影裝備問題、天氣炎熱、路況險峻等挑戰，甚至在某段下坡路段因背包卡住差點翻車，但他仍堅持完成旅程，並在鏡頭前含淚分享，「那些意外，就是旅程最真實的一部分。」

▲Andy環島影片。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Andy環島影片。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師，下同）

Andy在影片中也吐露真心，坦言過去總活在別人期待中，如今選擇重新出發。他感性說道，「每一段相遇，都是最好的安排。」即使感情已成過去式，他仍希望觀眾能擁抱自己的情緒、照顧好自己，把人生當成最重要的夥伴。

▲Andy環島影片。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

影片播出後，網友反應熱烈，留言區哏圖連發，「為什麼不開車環島？因為車被幹走了」、「後座該掛個牌子寫『+0還錢』」、「老師就是老師，+0多學習」。另外也有許多粉絲誇讚Andy的剪輯功力與畫面質感，紛紛表示「隔著手機都聞到海水味」、「這格局真的不同」、「每一幀都是桌布等級」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 8379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
彭佳慧爆「被他介入家庭18年」！　關鍵人物現身上台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧「這才是百萬YTR水準」

20歲正妹喉痛掛號！一摘口罩「整張嘴潰爛」嚇壞醫師

喝咖啡不只能提神！醫師曝最新研究：要少加糖、奶精

保時捷正妹下車「吐一口濃白」是在刷牙？闢謠照被抓包造假

做到一半「下體魚腥臭」　妹子愣：聞沒味道！男友不敢再碰了

郵局ATM狂吐「亂碼紙捲」　真相曝光：不是被駭

威力彩飆破10億！命理師點名「4生肖」財神附身

快訊／19:09台南楠西區規模4「極淺層地震」　最大震度3級

陳世凱返回母校東海大學畢典　分享3大心法：擁抱困難

超越50嵐！「奶精奶茶哪一家最頂」　一票人曝名單：超級好喝

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

【台灣IU】新娘婚禮唱IU《Good day》 猛秀超穩三段高音

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！

【家長鬧場急喊卡】逢甲機電系畢典取消！　校方致歉：6月下旬補辦

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【辣椒也不放過？】彰化短褲姐邊偷竊邊「抓臀」！　囂張行徑全錄下

【燙髮是給自己看的】男友苦勸她不要剪燙髮！設計師一句話讓他無言XD

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧「這才是百萬YTR水準」

20歲正妹喉痛掛號！一摘口罩「整張嘴潰爛」嚇壞醫師

喝咖啡不只能提神！醫師曝最新研究：要少加糖、奶精

保時捷正妹下車「吐一口濃白」是在刷牙？闢謠照被抓包造假

做到一半「下體魚腥臭」　妹子愣：聞沒味道！男友不敢再碰了

郵局ATM狂吐「亂碼紙捲」　真相曝光：不是被駭

威力彩飆破10億！命理師點名「4生肖」財神附身

快訊／19:09台南楠西區規模4「極淺層地震」　最大震度3級

陳世凱返回母校東海大學畢典　分享3大心法：擁抱困難

超越50嵐！「奶精奶茶哪一家最頂」　一票人曝名單：超級好喝

英國汽車產「突破70年來新低點」！受美國關稅戰衝擊是主因

受騙女大生回家了！阿公早早就守在巷口　「祖孫深情擁抱」

不只韋禮安！　林俊傑大巨蛋「大咖天團也來了」全場暴動

HYBE第二個出櫃女偶像！　Megan直播無預警脫口認「我是雙性戀」

21歲高芙逆轉奪法網女單冠軍　3盤力退世界球后激動哭了

《航海王》真人樂高神還原！梅利號海賊船致敬經典大戰

《拜六禮拜》丁寧為揣摩角色狂看水電工影片　自招戲外不擅DIY

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧「這才是百萬YTR水準」

蟬說2據點首推「野餐冰茶季」　山嵐中泡茶、一泊二食徹底放鬆

【台灣IU】新娘婚禮唱IU《Good day》 猛秀超穩三段高音

生活熱門新聞

保時捷正妹「下車吐白漿」　闢謠照被抓包造假

20歲正妹一摘口罩「整張嘴潰爛」　醫師嚇壞

下周颱風要生成有3劇本　氣象署：雙擾動打亂路徑

威力彩飆破10億！命理師點名「4生肖」財神附身

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

高中學霸涉造假遭4大學退貨！醫師爸診所關門貼聲明

「下體魚腥臭」妹子聞沒味道！男友不敢再碰了

超越50嵐！「奶精奶茶哪一家最頂」　一票人曝名單

戀愛中的萬人迷是你嗎？這三個星座天生自帶桃花光環

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧

逢甲畢典吵到取消！大馬僑生：爸飛4小時來台

精液是什麼味道？泌尿科女醫曝經驗：滑順

逢甲大學畢典出包！2家長當面開撕

喝咖啡不只能提神！醫師曝最新研究

更多熱門

相關新聞

龍貓白目？陳晨威苦笑挑戰紀錄壓力大

龍貓白目？陳晨威苦笑挑戰紀錄壓力大

樂天桃猿今天靠成晉10局下再見安打氣走台鋼雄鷹，不過打出追平三壘安的陳晨威也成為關鍵人物，賽後獲選單場MVP，讓他受寵若驚，「怎麼會是我啦？不給成晉嗎？我很不好意思耶！」

張仁瑋頂替江坤宇先發游擊平野有期待

張仁瑋頂替江坤宇先發游擊平野有期待

從工地重返投手丘！林鴻祥拚選秀

從工地重返投手丘！林鴻祥拚選秀

Andy騎車環島險翻車！　含淚吐真心話

Andy騎車環島險翻車！　含淚吐真心話

薔薔出單曲被坑「遇離譜報價」　氣炸對質畫面曝光

薔薔出單曲被坑「遇離譜報價」　氣炸對質畫面曝光

關鍵字：

YouTuberAndy環島影片挑戰

讀者迴響

熱門新聞

獨／女大生閨蜜檔淪豬仔！遭囚85天獲救

二寶媽嗆尪廢物！約同事摩鐵泡澡：一直高潮

保時捷正妹「下車吐白漿」　闢謠照被抓包造假

彭佳慧爆「被他介入家庭18年」！

20歲正妹一摘口罩「整張嘴潰爛」　醫師嚇壞

連千毅辣秘書「轉行當廟會咖」！

獨／女大生獲釋！阿公要帶她做2件事

即／光華商場驚傳墜樓！35歲耳漏頭裂亡

「10點後別去地下室」！員林國宅6/9深夜「送肉粽」路線曝光

下周颱風要生成有3劇本　氣象署：雙擾動打亂路徑

不是周杰倫！　林俊傑大巨蛋首日嘉賓竟是他

爛尾房3年沒人理…人妻巨乳維權拯救全社區

女歌手驚爆罹患乳癌！　身份曝光

威力彩飆破10億！命理師點名「4生肖」財神附身

29歲模特金鍾碩「與她大吵20分後墜樓」死因曝光　家屬慟：將公開警方錄音檔

更多

最夯影音

更多

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

【台灣IU】新娘婚禮唱IU《Good day》 猛秀超穩三段高音

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面