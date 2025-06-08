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獨／不滿3.4萬Dior運動鞋被說成拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝光

記者張君豪／台北報導

藝人林千又4月28日到北市東區知名髮廊「Moon Hair Studio」預約洗頭，結果卻疑因不滿店家未讓造型師親自操刀洗頭及店員誤認她腳上所穿市價高達34000元的Dior Star運動鞋「是拖鞋」在店內爆粗口，甚至店家自認服務未讓客戶滿意，也不願收費，林千又離去時當業者面前嗆聲「我他X的穿的不是拖鞋、是DIOR的鞋子」，《東森新媒體ETtoday》接獲熱心民眾提供林千又強調非拖鞋的爆粗口畫面曝光！

▲林千又到東區髮廊消費怒飆粗口畫面曝光。（圖／民眾提供）
▲林千又到東區髮廊消費怒飆粗口畫面曝光。（圖說下同／民眾提供）

影片中林千又休閒居家裝扮，穿著黑色上衣，且用鯊魚夾夾住頭髮，站在該髮廊店門口面朝店內和業者理論，神情相當氣憤，但業者僅回應希望她能緩和情緒離開，後續並報警請求協助，林千又當下氣憤高分貝怒嗆「所以我要在這邊等是不是？」「我就要一直等是不是？」「然後還有、我他媽穿的不是拖鞋！」等情緒激動畫面都被店內其他顧客用手機錄下。
▲林千又到東區髮廊消費怒飆粗口畫面曝光。（圖／民眾提供）

對此「Moon Hair Studio」表示，林女消費爭議過程，該公司已經發表完整文字聲明澄清，對於林女不尊重店內服務人員態度及粗口、惡意貶低該店服務品質的評論，店家將會留存當天店內監視器及顧客提供相關影像後蒐證，對林女提告妨害名譽、以維護商譽。

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