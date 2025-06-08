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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌怒轟卓榮泰：把人民當笨蛋　應向全民道歉知所進退

▲▼立法案民眾黨團由總召黃國昌、副總召張啟楷、立委陳昭姿共同召開「無照狂燒黑煤，誰在謀殺人民健康」記者會，中南部多個環團代表也一同與會，希望可以修空汙法。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨代理主席黃國昌。（資料照／記者湯興漢攝）

政治中心／台北報導

立法院刪凍中央政府總預算，行政院則統刪地方政府一般性補助款來因應，行政院長卓榮泰昨天（7）指出，對地方該有建設，中央會努力做到，對審查預算表決時支持中央政府的立委，將優先協助其所屬地方政府解決經費問題。對此，民眾黨代理主席黃國昌8日表示，真的是把人民當笨蛋，充分凸顯民進黨和總統賴清德「反民主、家天下」的心態，「講出這種話的行政院長，除了應該向全民道歉，自己更該知所進退」。

卓榮泰昨日在屏東表示，立法院不理性審查預算，但當初屏東的立委鍾佳濱與徐富癸都支持中央政府，「他們支持中央政府，我們就支持地方政府」。

卓榮泰表示，在中央可動用經費有限的情況下，優先協助支持中央預算立委所屬的地方政府；至於當初大筆大筆刪中央預算的委員，他們不支持中央政府，現在要問他們，中央該如何支持其所屬地方政府。他還強調，這不是報復心態，而是一個輪迴。

對於卓榮泰的此番談話，引起黃國昌的不滿。黃國昌以題為「民進黨真把國家當自己家？」發文表示，卓榮泰昨天到屏東，嗆聲支持總預算的立委所屬的縣市優先協助，還想自圓其說這不是報復，真的是把人民當笨蛋。

黃國昌表示，按照卓榮泰的邏輯，賴清德要不要乾脆宣布禁止立法院審查預算，只能當橡皮圖章，否則就要人民好看？他強調，民進黨不要忘了，稅收屬於全體國民，不是民進黨的，也不是賴清德的，更不是卓榮泰的。

黃國昌認為，卓榮泰的發言，人治心態表露無遺，然而台灣是法治國家，法治與人治的最大不同，是在中央與地方政府預算經費的分配上必須有抽象的客觀基準，才不至流於個人的好惡與恣意。

黃國昌指出，卓榮泰此等破壞憲政體制，視權力分立為無物的發言，充分凸顯民進黨和賴清德「反民主、家天下」的心態，「順我者昌，逆我者亡」式的治國，也無怪乎卓榮泰敢如此膽大妄為，違法剋扣地方政府一般性補助款。他說，講出這種話的行政院長，除了應該向全民道歉，自己更該知所進退，別繼續賴在權位上，成天撕裂社會。

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