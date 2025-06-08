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大蛇丸照片遭詐團冒用！個資全假「僅體重是真的」　本尊滿頭問號

▲▼大蛇丸的照片遭到盜用，全部的訊息裡面，只有體重是真的。（圖／翻攝臉書／大蛇丸）

▲大蛇丸的照片遭到盜用，全部的訊息裡面，只有體重是真的。（圖／翻攝臉書／大蛇丸）

記者柯振中／綜合報導

百萬YouTuber大蛇丸憑藉自然不做作的親民風格，深受無數粉絲喜愛，每次上新片、發文都能吸到許多流量。沒想到，近日大蛇丸竟遭詐騙集團盯上，不但被冒用照片，就連身分也被竄改，僅有體重沒騙人，讓他無奈地分享詐團的資訊，提醒粉絲別上當。

大蛇丸7日深夜在臉書發布訊息，指稱自己的圖片遭到盜用，提醒觀眾們不要受騙、上當。照片當中可以看見，詐團冒用了大蛇丸手拿巨無霸高腳杯的照片，並且還附上房子、車子等資產的照片，不過將姓名改成「鄭偉宏」，就連職業都變成了「社區理髮店店主」，戶籍還變成「廣西桂林」，資訊相當荒謬。

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▼大蛇丸的照片遭到盜用，全部的訊息裡面，只有體重是真的。（圖／翻攝臉書／大蛇丸）

▲▼大蛇丸的照片遭到盜用，全部的訊息裡面，只有體重是真的。（圖／翻攝臉書／大蛇丸）

大蛇丸注意到這些假冒的資訊當中，體重顯示的數據為「152.3kg」，讓他不禁感到困惑，「我就想問一下，都有心要騙了，為什麼體重不騙一下。」

▼大蛇丸的照片遭到盜用，全部的訊息裡面，只有體重是真的。（圖／翻攝臉書／大蛇丸）

▲▼大蛇丸的照片遭到盜用，全部的訊息裡面，只有體重是真的。（圖／翻攝臉書／大蛇丸）

離奇的資訊曝光後，讓許多粉絲笑得歪腰，下方也因此出現大量的調侃留言，「偉宏，我勸你善良」、「哇靠差點上當」、「怎麼會這麼有創意，盜我蛇丸哥的照片去相親呢」、「蛇丸年紀哪有這麼大」、「偉宏看不出來38歲耶，保養真好」、「原來蛇丸的真名是鄭偉宏」、「阿宏，你要確定真的有人會上鉤耶。」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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