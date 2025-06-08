　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台人沖繩租車「加錯油」賠8萬維修費　轟日商敲竹槓：台灣只要1.5萬

▲沖繩租車加錯油竟被收40萬日幣維修費。（圖／翻攝自爆料公社）

▲台人沖繩租車加錯油被索賠8萬，她轟日商敲竹槓「台灣處理只要1萬5千元」。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友投訴，她5月跟家人到沖繩自駕旅遊，不料還車前不小心「加錯油」，最後賠了租車業者40萬日幣（約新台幣8萬2千元），然而她查了在台灣處理這種情況，合理價大概只要1萬5千元，質疑日本租車業者在敲竹槓，「我們願意承擔我們的疏失，但希望承擔的是合理價！」

原PO在爆料公社官網以「沖繩租車加錯油，竟被收40萬日幣維修費」為題表示，她5月26日跟家人一起前往沖繩旅遊，期間租了一輛休旅車，5月29日還車前3分鐘的路程要加滿油，不料老公加油時，不慎把該加的「輕油」加成「高級汽油」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，租車公司得知他們加錯油後，向他們索賠40萬日幣維修費，多退少補，「當下服務人員有告知我們，車子不久後就會拖去車廠維修，我們礙於趕飛機，只好先刷了40萬，之後回國等通知，隔一天我們主動聯繫，租車公司說還沒有拖去，直到5月31日才被告知，修理要43萬日幣。」

原PO傻眼說，加錯油確實是他們的疏失沒錯，但車上沒有明顯標示要加什麼油，「想請租車公司好好談，不要想污這筆錢，因查了在台灣這種情況，合理價大概1萬5千元新台幣」、「請問有什麼方法可以討回，我們願意承擔我們的疏失，但希望承擔的是合理價，40萬日幣我們感到被敲竹槓」。

▲沖繩租車加錯油竟被收40萬日幣維修費。（圖／翻攝自爆料公社）

▲沖繩租車加錯油竟被收40萬日幣維修費。（圖／翻攝自爆料公社）

▲網友表示，除了修車費，營業損失及拖車費用，應該都要算到原PO身上。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文一出立刻引發網友熱議，但多數網友都不挺原PO，「連加油這麼簡單的事情都會搞錯，拜託你們真的不要出國，留在台灣旅遊就好」、「日本行情價就是這樣，要不要貼給妳看，而且應該還包含拖車費」、「柴油加到汽油，發動吸入引擎是得洗油箱跟引擎的。營業損失跟維修費用當然算妳的，還敢說被敲」、「台灣加錯油清洗，至少都是5萬起跳，看廠牌還有機會破10萬，1萬5千元是不是看到摩托車啊」。

也有人說，「我去日本旅遊、自駕沖繩、本島好幾次了，正常都會給你們一張單子，就算什麼都沒有給你們，出發前也要問車子加什麼油，不會講，也是可以用翻譯軟體，基本上都會寫給你，不管台灣租車還是其他哪裡，正常都要問吧，加錯油，他們的營業損失費呢？就算貴，也是要摸摸鼻子認了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 8379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
彭佳慧爆「被他介入家庭18年」！　關鍵人物現身上台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台人沖繩租車「加錯油」賠8萬維修費　轟日商敲竹槓：台灣只要1.5萬

大蛇丸照片遭詐團冒用！個資全假「僅體重是真的」　本尊滿頭問號

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧「這才是百萬YTR水準」

20歲正妹喉痛掛號！一摘口罩「整張嘴潰爛」嚇壞醫師

喝咖啡不只能提神！醫師曝最新研究：要少加糖、奶精

保時捷正妹下車「吐一口濃白」是在刷牙？闢謠照被抓包造假

做到一半「下體魚腥臭」　妹子愣：聞沒味道！男友不敢再碰了

郵局ATM狂吐「亂碼紙捲」　真相曝光：不是被駭

威力彩飆破10億！命理師點名「4生肖」財神附身

快訊／19:09台南楠西區規模4「極淺層地震」　最大震度3級

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！

【台灣IU】新娘婚禮唱IU《Good day》 猛秀超穩三段高音

【辣椒也不放過？】彰化短褲姐邊偷竊邊「抓臀」！　囂張行徑全錄下

【家長鬧場急喊卡】逢甲機電系畢典取消！　校方致歉：6月下旬補辦

【瞪好瞪滿】中壢窄巷會車不肯讓　2車「互瞪1小時」

台人沖繩租車「加錯油」賠8萬維修費　轟日商敲竹槓：台灣只要1.5萬

大蛇丸照片遭詐團冒用！個資全假「僅體重是真的」　本尊滿頭問號

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧「這才是百萬YTR水準」

20歲正妹喉痛掛號！一摘口罩「整張嘴潰爛」嚇壞醫師

喝咖啡不只能提神！醫師曝最新研究：要少加糖、奶精

保時捷正妹下車「吐一口濃白」是在刷牙？闢謠照被抓包造假

做到一半「下體魚腥臭」　妹子愣：聞沒味道！男友不敢再碰了

郵局ATM狂吐「亂碼紙捲」　真相曝光：不是被駭

威力彩飆破10億！命理師點名「4生肖」財神附身

快訊／19:09台南楠西區規模4「極淺層地震」　最大震度3級

遊戲界災難！EA再關知名工作室　開發兩年《黑豹》恐無法再見

台人沖繩租車「加錯油」賠8萬維修費　轟日商敲竹槓：台灣只要1.5萬

閨蜜激戰老公20次！人妻見對話「我超緊」崩潰提告　判決出爐

美國克萊斯勒汽車「成立滿100周年」！經典車齊聚＋推特仕版慶祝

川普、馬斯克翻臉內幕曝光　一份文件成決裂導火索

大蛇丸照片遭詐團冒用！個資全假「僅體重是真的」　本尊滿頭問號

高芙法網封后！小威後美國女單首人　球后莎巴蓮卡失利落淚道歉

母馬體內找到男人DNA　他繩子綑綁「人獸性侵」結局竟免坐牢

英國汽車產量「突破70年來新低點」！受美國關稅戰衝擊是主因

受騙女大生回家了！阿公早早就守在巷口　「祖孫深情擁抱」

【瞪好瞪滿】中壢窄巷會車不肯讓　2車「互瞪1小時」

生活熱門新聞

保時捷正妹「下車吐白漿」　闢謠照被抓包造假

20歲正妹一摘口罩「整張嘴潰爛」　醫師嚇壞

下周颱風要生成有3劇本　氣象署：雙擾動打亂路徑

威力彩飆破10億！命理師點名「4生肖」財神附身

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

高中學霸涉造假遭4大學退貨！醫師爸診所關門貼聲明

戀愛中的萬人迷是你嗎？這三個星座天生自帶桃花光環

超越50嵐！「奶精奶茶哪一家最頂」　一票人曝名單

逢甲大學畢典出包！2家長當面開撕

精液是什麼味道？泌尿科女醫曝經驗：滑順

「下體魚腥臭」妹子聞沒味道！男友不敢再碰了

逢甲畢典吵到取消！大馬僑生：爸飛4小時來台

高中生造假被4校退貨　陳文章鼓勵拼分科「考上台大也歡迎」

更多熱門

相關新聞

日本自駕加錯油！「1單字很重要」：別再認紅色油槍

日本自駕加錯油！「1單字很重要」：別再認紅色油槍

「Regular給我唸100遍！」一名部落客《麋鹿的迷日地圖》表示，再度聽聞台人在日本自駕加錯油，遭到業者索賠的消息，這讓她熱心發文教學，別再只認紅色油槍，而是要記得「レギュラー（Regular） 」這個單字才對，畢竟她曾遇過藍、黃油槍也寫著「レギュラー」。文章引發網友熱議。

「台灣1景點」超頂！大票人推爆：比日本更厲害

「台灣1景點」超頂！大票人推爆：比日本更厲害

全家快樂出航！搭乘歌詩達莎倫娜號歡度盛夏時光

全家快樂出航！搭乘歌詩達莎倫娜號歡度盛夏時光

去日本1處他喊無聊「不會再去」　大票搖頭

去日本1處他喊無聊「不會再去」　大票搖頭

查暑假機票！他見超夯1處驚「價錢好正常」

查暑假機票！他見超夯1處驚「價錢好正常」

關鍵字：

沖繩租車

讀者迴響

熱門新聞

獨／女大生閨蜜檔淪豬仔！遭囚85天獲救

二寶媽嗆尪廢物！約同事摩鐵泡澡：一直高潮

受騙女大生回家了！阿公守巷口「祖孫擁抱」

連千毅辣秘書「轉行當廟會咖」！

彭佳慧爆「被他介入家庭18年」！

保時捷正妹「下車吐白漿」　闢謠照被抓包造假

20歲正妹一摘口罩「整張嘴潰爛」　醫師嚇壞

即／光華商場驚傳墜樓！35歲耳漏頭裂亡

獨／女大生獲釋！阿公要帶她做2件事

「10點後別去地下室」！員林國宅6/9深夜「送肉粽」路線曝光

下周颱風要生成有3劇本　氣象署：雙擾動打亂路徑

威力彩飆破10億！命理師點名「4生肖」財神附身

爛尾房3年沒人理…人妻巨乳維權拯救全社區

不只韋禮安！　林俊傑大巨蛋「大咖天團也來了」

不是周杰倫！　林俊傑大巨蛋首日嘉賓竟是他

更多

最夯影音

更多

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面