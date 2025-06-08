台人沖繩租車「加錯油」賠8萬維修費　轟日商敲竹槓：台灣只要1.5萬

▲台人沖繩租車加錯油被索賠8萬，她轟日商敲竹槓「台灣處理只要1萬5千元」。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友投訴，她5月跟家人到沖繩自駕旅遊，不料還車前不小心「加錯油」，最後賠了租車業者40萬日幣（約新台幣8萬2千元），然而她查了在台灣處理這種情況，合理價大概只要1萬5千元，質疑日本租車業者在敲竹槓，「我們願意承擔我們的疏失，但希望承擔的是合理價！」

原PO在爆料公社官網以「沖繩租車加錯油，竟被收40萬日幣維修費」為題表示，她5月26日跟家人一起前往沖繩旅遊，期間租了一輛休旅車，5月29日還車前3分鐘的路程要加滿油，不料老公加油時，不慎把該加的「輕油」加成「高級汽油」。

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原PO說，租車公司得知他們加錯油後，向他們索賠40萬日幣維修費，多退少補，「當下服務人員有告知我們，車子不久後就會拖去車廠維修，我們礙於趕飛機，只好先刷了40萬，之後回國等通知，隔一天我們主動聯繫，租車公司說還沒有拖去，直到5月31日才被告知，修理要43萬日幣。」

原PO傻眼說，加錯油確實是他們的疏失沒錯，但車上沒有明顯標示要加什麼油，「想請租車公司好好談，不要想污這筆錢，因查了在台灣這種情況，合理價大概1萬5千元新台幣」、「請問有什麼方法可以討回，我們願意承擔我們的疏失，但希望承擔的是合理價，40萬日幣我們感到被敲竹槓」。

▲網友表示，除了修車費，營業損失及拖車費用，應該都要算到原PO身上。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文一出立刻引發網友熱議，但多數網友都不挺原PO，「連加油這麼簡單的事情都會搞錯，拜託你們真的不要出國，留在台灣旅遊就好」、「日本行情價就是這樣，要不要貼給妳看，而且應該還包含拖車費」、「柴油加到汽油，發動吸入引擎是得洗油箱跟引擎的。營業損失跟維修費用當然算妳的，還敢說被敲」、「台灣加錯油清洗，至少都是5萬起跳，看廠牌還有機會破10萬，1萬5千元是不是看到摩托車啊」。

也有人說，「我去日本旅遊、自駕沖繩、本島好幾次了，正常都會給你們一張單子，就算什麼都沒有給你們，出發前也要問車子加什麼油，不會講，也是可以用翻譯軟體，基本上都會寫給你，不管台灣租車還是其他哪裡，正常都要問吧，加錯油，他們的營業損失費呢？就算貴，也是要摸摸鼻子認了」。