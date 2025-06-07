日本自駕加錯油！內行曝「1單字很重要」：別再認紅色油槍

▲日本自駕加油，務必要牢記「レギュラー（Regular）」。（圖／麋鹿的迷日地圖提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者劉維榛／綜合報導

「Regular給我唸100遍！」一名部落客《麋鹿的迷日地圖》表示，再度聽聞台人在日本自駕加錯油，遭到業者索賠的消息，這讓她熱心發文教學，別再只認紅色油槍，而是要記得「レギュラー（Regular）」這個單字才對，畢竟她曾遇過藍、黃油槍也寫著「レギュラー」。文章引發網友熱議。

旅遊粉專《麋鹿的迷日地圖》表示，最近又得知台人去沖繩旅遊，因自駕加錯汽油而被索賠的狀況，而熱愛在日本開車的她，自駕車齡超過10年，因此特別提醒大家，一定要認得「レギュラー（Regular）」這個單字，且要烙印在你的腦子裡。

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《麋鹿的迷日地圖》表示，大部分加油站來說，確實「レギュラー」是紅色油槍沒錯，且不少部落客、租車公司也教學要認紅色油槍，但她開遍日本地區，曾遇過寫著「レギュラー」但油槍卻是藍色或是黃色的情形，因此認字會比認油槍顏色更重要。

《麋鹿的迷日地圖》說，一般來說取車時，租車公司會提醒要加哪一款汽油，但對一些新手而言，可能因為當下緊張、興奮沒在聽，或是根本聽不懂。既然如此，《麋鹿的迷日地圖》建議，不如去搭車就好，萬一加錯油而賠大錢，反而更得不償失。

文章曝光後，網友也紛紛熱議，「原本我也只認顏色，結果這次山中湖附近的加油站是藍色的，還好店員一直強調用『Regular』」、「我都習慣拍照，然後拿給加油站人員看，保障彼此」、「我每次取車時，日本人都會特地跟我說油種名稱數次」、「真怕日後日本不租車給台灣人」、「不懂別找自助加油，避免麻煩」。

※文章獲得《麋鹿的迷日地圖》授權。