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罷雙吳大失敗　趙少康要國民黨全面檢討：黨員死一兩年都不知道

▲▼趙少康陪同王鴻薇長春市場掃街。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲趙少康陪同王鴻薇長春市場掃街。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶昨日宣告失敗，面對綠營發起的大罷免，繳出0比31的「掛蛋」成績單。中廣前董事長趙少康今（8日）受訪時指出，國民黨應該好好檢討，基層黨工一定要跟黨員聯絡，有人不幸、生病總要知道，黨員死一兩個月不知道就算了，死一兩年都不知道，可見扎根的重要性。

趙少康今日幫國民黨北市立委王鴻薇助講時表示，昨天日朱立倫的生日，自己有傳LINE祝朱生日快樂並「反罷免成功」，朱立倫則回，「只要大大團結一定成功」。

趙少康認為，張克晉一定承受了很大壓力，「但只要是個人通常不會這樣做」，既然已經答應當領銜人，就應該從一而終，而張選擇不出面，一定是因為受到非常大的壓力或威脅，才會不敢出來，怕禍延家人，而既然罷免雙吳遇到困難，那就應該全力投入反罷，守住台北市五個藍委席次。

趙少康強調，罷免團體真的很努力，沒資源被司法威脅，希望忘掉過去、放眼未來，喊話朱立倫一定要號召黨員、非黨員都要站出來反罷免。

趙少康也說，不管是黨的基層或中央，總要定期與黨員聯絡，若黨員有不幸（生病或年紀較大而往生）的相關狀況總要知道，畢竟黨員是黨最核心與基本幹部，一定要動員，他們才能讓黨發光發熱，「黨員死一兩個月不知道就算了，死一兩年都不知道，可見扎根的重要性，國民黨必須要檢討。」

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