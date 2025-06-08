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批哪有母雞護不住小雞　趙少康點藍首長反罷免：只要不違法就做

▲▼趙少康陪同王鴻薇長春市場掃街宣講。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲趙少康陪同王鴻薇長春市場掃街宣傳反罷免。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨北市強打的罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶二階連署昨皆宣告失敗，面對綠藍31:0的局面，戰鬥藍發起人趙少康今（8日）表示，這不只是區域立委的戰爭，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政都該負責，只要不違法就要做，因為首長手握行政資源、擁有過半民意，卻護不住立委，「哪有這種母雞護不住小雞的？」

趙少康今日上午前往北市長春市場替國民黨立委王鴻薇宣傳反罷免。趙少康痛批，民進黨是發動罷免的主力，國民黨應該要「輸人不輸陣」，反罷免才是重點，因為罷免根本「天理不容，沒有公理」。他更呼籲總統賴清德應自問，「這樣的行為，美國AIT與川普會支持嗎？」

趙少康指出，民進黨支持者出於仇恨心態才推動罷免，而藍營選民則「溫良恭儉讓」，不願無故罷人。他呼籲有良知的選民，應以「不同意票」反制罷免行動；他舉例，美國國會議員是不能罷免的，只有市長、州長可以罷免，因為它有行政權，議會是合議制，更何況王鴻薇做一年有做什麼錯嗎？

針對北市五席立委接連面臨罷免行動，趙少康強調，這不只是區域立委的戰爭，「蔣萬安、侯友宜、張善政都該負責！」他強調，首長手握行政資源、擁有過半民意，卻護不住立委，「哪有這種母雞護不住小雞的？」質疑民進黨支持的罷免團體資源雄厚，「怎麼這麼有錢？看板、宣傳車都有，不好奇嗎？」反批國民黨中央應「傾全力動員」。
 

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