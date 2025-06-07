嘉義縣親子鐵道遊　爸媽、小朋友樂遊阿里山

▲▼ 搭蒸汽火車遊阿里山！嘉義縣推親子鐵道旅遊14路線限定熱賣中 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化觀光局推「親子鐵道旅遊」，今(6)日在阿里山林鐵車站舉辦宣傳記者會，由縣長翁章梁、立委陳冠廷、林業保育署嘉義分署長李定忠、林鐵及文資處副處長周恆凱等多位貴賓一同為活動揭幕，邀請民眾一起享受「森呼吸 嘉時光」。

李定忠指出，阿里山是全台唯一榮登紐約時報「2025年全球必訪52大景點」，備受國際肯定。此外，阿里山國家森林遊樂區也榮獲「2025台灣觀光永續獎」的永續旅遊目的地金級獎，展現其在永續旅遊上的卓越成果。

他表示，林保署近年積極推動嘉義旅遊，規劃「阿里山觀光軸帶」計畫，期望為民眾帶來更優質的旅遊體驗與服務。

他還提到，阿里山林相多樣，從亞熱帶闊葉林到寒帶針葉林皆可見，沿著阿里山林鐵行進，旅客能一次欣賞多變的地貌與生態風貌，體驗獨特的自然魅力。

文觀局與林鐵處及雄獅旅遊合作，推出暑假限定蒸汽火車頭體驗行程，使用百年蒸汽火車頭搭配福森號、栩悅號及檜木列車的車廂，帶給遊客更豐富的體驗價值，行程僅販售14趟次。

遊程設計共有14條，有2、3、4日遊，行程內規畫阿里山、沼平與祝山等經典車站搭乘體驗，串聯多元親子體驗，遊客可依自己喜好安排，即日起在線上開賣，前1000名報名成功者還加贈黃金黑糖米磚一盒與鳳梨口味彈珠汽水一瓶。

▲嘉義縣推搭蒸汽火車遊阿里山，還設計有趣的小小鐵道迷電子集章活動，串聯阿里山林鐵沿線17個車站 。（圖／記者翁伊森攝）

除了搭小火車，這次活動還設計有趣的小小鐵道迷電子集章活動，串聯阿里山林鐵沿線17個車站，使用慢遊嘉義Line@參加活動，完成3處電子集章就能獲得限量版「小小鐵道迷」電子證書，前1000名還會印製紙本證書寄給遊客留作紀念，適合爸爸媽媽帶著小朋友一邊認識各個特色車站，一邊感受森林鐵道之美。

同時，文觀局也與阿里山生態旅遊協會合作推出十字路車站親子在地導覽，6月9日起開始線上報名(https://reurl.cc/xNMk01)，走讀體驗包含手洗愛玉、十字路站巡禮、福森號合影或享用餐盒，從在地人視角，帶領大小朋友認識鐵道文化、山城風情。

翁章梁表示，近年來在地走讀活動十分盛行，透過帶領小朋友參訪在地廟宇與鄉土景點，不僅能深入了解地方歷史與文化，也是一種寓教於樂的學習方式。此次活動更結合鐵道、森林生態與地方發展歷史，是一個難得又豐富的課程規劃機會。

「嘉義親子鐵道旅遊」即日起在雄獅旅遊網站上販售，歡迎全台家庭一同搭上記憶中的蒸汽列車，走進嘉義山林，開啟一段獨特的夏日鐵道之旅。

更多活動資訊歡迎至「慢遊嘉義」LINE官方帳號(https://lin.ee/p85nTGg)查詢。