阿里山訪友回程卻沒命！47歲男天長橋前墜深谷　家屬悲痛認屍

▲嘉義阿里山廂型車翻覆墜谷，駕駛泡在水中，被發現時已經明顯死亡。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣阿里山公路36.4K、知名天長橋附近昨(2日)下午傳出一起死亡意外，一名黃姓婦人經過該路段時，偶然發現下方溪谷內竟有車輛墜落於河道處，驚覺可能有人受困受傷，立即報案求救。警消到場後，果真於廂型車後方發現一具男性遺體，在河面上載浮載沉。經調查，確認死者身分為47歲的陳姓男子，研判應是下山不慎墜谷才會發生憾事，後續將於6日解剖遺體，釐清確切死因。

嘉義縣消防局2日下午1時57分許接獲黃婦通報，指稱溪谷下方河床有輛廂型車，研判可能出事；警消到場後立即救援，下切到溪谷後，果真於廂型車後側發現一名男子在水面載浮載沉，進一步確認後發現男子已經明顯死亡，後續約於下午4時7分將男子遺體運回平面道路。

警方經通知家屬指認，卻日死者為47歲的陳男，是嘉義新港人。據家屬轉述，陳男昨上午獨自駕車上山拜訪友人，推測應是下山回程時發生意外。警方查看現場痕跡，發現道路外草地有輪胎印，研判車輛應沿台18線阿里山往觸口方向行駛，後衝出路面而墜落溪谷。初步檢視，陳男遺體頭部有撕裂傷，但未有明顯骨折，目前預計將於6日進行解剖，釐清死因。