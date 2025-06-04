絕命終結站！嘉義聯結車急煞撞翻休旅車　鋼樑穿透車頭超驚悚

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

嘉義縣太保市168縣道今（４）日發生一起交通事故，一輛休旅車疑似閃避路邊違停的轎車，要往內切入車道時，遭後方滿載鋼樑的聯結車由後方追撞。休旅車當場翻覆；而聯結車車頭則遭載運的鋼梁穿透。所幸雙方僅受輕傷，詳細肇事原因待進一步調查。

▲嘉義縣太保市168縣道今(4)日上午發生一起交通事故 。（圖／記者翁伊森翻攝）

水上分局警方今日上午7時34分許接獲通報，指稱太保市168線後潭段發生車禍，立即派遣太保所、交通小隊趕往處理。抵達後發現現場為休旅車與聯結車碰撞事故。

經初步了解，鄭姓聯結車駕駛與68歲詹姓休旅車駕駛，雙方沿168線由西往東直行時，詹男疑為閃避路旁停放的車輛而變換車道內切。此時，後方鄭男駕駛滿載鋼樑的聯結車因煞車不及，直接推撞休旅車致翻車；驚悚的是，聯結車因緊急煞車的物理慣性，鋼樑直接穿過擋風玻璃卡在車頭，畫面宛如電影《絕命終結站》場景，十分嚇人。

所幸鄭姓駕駛命大，僅手部擦傷未就醫；詹男肢體擦挫傷，送往長庚醫治療。經警方對兩肇實施酒測，皆無飲酒情事，詳細肇事原因仍待交通大隊進一步調查釐清。

警方呼籲駕駛人，變換車道應注意前後車間距。另大貨車載運貨物應捆綁穩妥，依照道路交通安全規則使用車輛，避免交通事故發生。