出國旅遊自駕夯　國際駕照換發較疫前暴增13萬人

▲日本自駕旅遊成新趨勢。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後出國旅遊熱潮持續，不少人為深度旅遊，更會選擇海外自駕方式。根據公路局統計，去年換發國際駕照達59萬1775人，較疫情前2018年加近13萬人，其中，換發日文譯本也從27萬8,322人增加至37萬0,843人，占整體換發國際駕照者62.7%。而今年截至4月30日也有19萬9,981人換發國際駕照，其中，換發日文譯本就有13萬3433人。

國際駕照僅需持國內駕照至任一監理所換發，規費為250元，有效期限3年，逾期需要重新申請；至於日文譯本則無使用期限，只要台灣駕照仍在效期內即可持續使用，同樣至任一監理所申請，規費100元。

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▲去年換發國際駕照有59萬1,775人。（圖／記者周湘芸攝）

根據公路局統計，2018年至今年換發國際駕照人數依序為，2018年46萬6,066人、2019年49萬2,708人、2020年7萬3,861人、2021年3萬8,137人、 2022年15萬4,023人、2023年49萬1,070人、2024年59萬1,775人、今年截至4月19萬9,981人。除了疫情期間申請件數較少，整體仍為逐年增長。

此外，國人赴日旅遊熱度未減，在換發國際駕照者當中，更換日文譯本者占6成以上，2018年有27萬8,322人、2019年29萬8,616人、2020年3萬4,037人、2021年2,942人、 2022年3萬5,925人、2023年26萬5,463人、2024年37萬0,843人、今年截至4月13萬3,433人。

年份 日文譯本 國際駕照 總計 2018 278,322 187,744 466,066 2019 298,616 194,092 492,708 2020 34,037 39,824 73,861 2021 2,942 35,195 38,137 2022 35,925 118,098 154,023 2023 265,463 225,607 491,070 2024 370,843 220,932 591,775 2025 (至4.30) 133,433 66,548 199,981

▲2018年至今年換發國際駕照人數。（圖／資料來自公路局、ETtoday製表）

公路局說明，目前我國換發的國際駕照光是在亞洲就有27個國家或地區可使用，包括泰國、馬來西亞、斯里蘭卡、菲律賓、新加坡、寮國、緬甸、韓國、印度、印尼等，其他像是歐洲、美洲、非洲及澳洲也均可廣泛使用。而使用譯本的國家除了日本外，還有索羅門群島及澳大利亞，其中，澳大利亞需至指定機關辦理譯本。

地區 國家/地區 亞洲 土耳其、不丹、香港、澳門、巴布亞紐幾內亞、巴林、以色列、卡達、尼泊爾、伊朗、印尼、印度、沙烏地阿拉伯、阿曼、俄羅斯聯邦、柬埔寨、科威特、約旦、泰國、馬來西亞、斯里蘭卡、菲律賓、新加坡、寮國、緬甸、韓國、黎巴嫩 歐洲 丹麥、比利時、立陶宛、匈牙利、西班牙、希臘、拉脫維亞、波蘭、法國、芬蘭、英國、挪威、捷克、荷蘭、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、斯洛伐克、愛爾蘭、瑞士、瑞典、義大利、葡萄牙、德國、盧森堡、克羅埃西亞、羅馬尼亞、保加利亞、冰島 非洲 尼日、安哥拉、利比亞、南非、奈及利亞、埃及、查德、馬拉威、馬達加斯加、聖多美普林西比、模里西斯、賴比瑞亞、莫三比克、賴索托王國、象牙海岸 中美南洲 巴哈馬、聖文森、千里達、厄瓜多、巴拉圭、哥斯大黎加、巴拿馬、聖克里斯多福、智利、瓜地馬拉、委內瑞拉、多明尼加、貝里斯、阿根廷、烏拉圭、玻利維亞、哥倫比亞、海地、秘魯、墨西哥、聖露西亞 澳洲、大洋洲 東加、馬紹爾群島共和國、斐濟、萬那杜、諾魯共和國、薩摩亞、紐西蘭、澳大利亞、帛琉、密克羅尼西亞、法屬玻里尼西亞 北美洲 美國（大部分州可，除加州、紐約州、奧克拉荷馬州、麻薩諸塞州不承認國際駕照，但承認我國駕照，國際駕照可作為譯文之輔助文件）、加拿大

▲我國換發國際駕照可使用國家及地區。（圖／資料來自公路局、ETtoday製表）

疫後深度旅遊趨勢也帶動海外自駕熱潮，旅遊電商平台KKday表示，隨著旅遊型態逐漸轉向深度探索，自駕旅遊成為近年最受歡迎的選擇之一，透過租車方式，旅客能自由規劃路線、深入走訪城市周邊景點，提升旅遊彈性。根據統計，2024 年海外租車商品銷售較前年成長近30%，其中以沖繩、北海道、九州三大日本地區最受歡迎，濟州島則是近年崛起的新興熱點。

旅遊電商平台Klook也發現，日本一直為台灣人出遊首選，Klook租車也以日本占比最高，其次是歐美、韓國等，其中廣受家庭客歡迎的沖繩、九州、濟州島等地尤其熱門。根據Klook平台數據，今年4至5月的海外租車預訂量較去年同期成長約30%，隨著暑假旅遊旺季即將到來，預計需求還會持續攀升。

Klook表示，自駕旅遊持續升溫，除能更彈性自主的安排行程，多人共乘的費用也相對划算，加上許多親子旅客因小孩東西多、移動方便，越來越多人選擇透過租車遊玩，此外，根據Klook去年數據，台灣旅客對二三線城市的旅遊需求明顯擴增，這些地區多以能解決交通的自駕或一日遊為主要探索方式，更加促使自駕需求攀升。