出國旅遊自駕夯　國際駕照換發較疫前暴增13萬人

▲日本自駕旅遊成新趨勢。（圖／記者周湘芸攝）
記者周湘芸／台北報導
疫後出國旅遊熱潮持續，不少人為深度旅遊，更會選擇海外自駕方式。根據公路局統計，去年換發國際駕照達59萬1775人，較疫情前2018年加近13萬人，其中，換發日文譯本也從27萬8,322人增加至37萬0,843人，占整體換發國際駕照者62.7%。而今年截至4月30日也有19萬9,981人換發國際駕照，其中，換發日文譯本就有13萬3433人。
國際駕照僅需持國內駕照至任一監理所換發，規費為250元，有效期限3年，逾期需要重新申請；至於日文譯本則無使用期限，只要台灣駕照仍在效期內即可持續使用，同樣至任一監理所申請，規費100元。
▲去年換發國際駕照有59萬1,775人。（圖／記者周湘芸攝）
根據公路局統計，2018年至今年換發國際駕照人數依序為，2018年46萬6,066人、2019年49萬2,708人、2020年7萬3,861人、2021年3萬8,137人、 2022年15萬4,023人、2023年49萬1,070人、2024年59萬1,775人、今年截至4月19萬9,981人。除了疫情期間申請件數較少，整體仍為逐年增長。
此外，國人赴日旅遊熱度未減，在換發國際駕照者當中，更換日文譯本者占6成以上，2018年有27萬8,322人、2019年29萬8,616人、2020年3萬4,037人、2021年2,942人、 2022年3萬5,925人、2023年26萬5,463人、2024年37萬0,843人、今年截至4月13萬3,433人。
|年份
|日文譯本
|國際駕照
|總計
|2018
|278,322
|187,744
|466,066
|2019
|298,616
|194,092
|492,708
|2020
|34,037
|39,824
|73,861
|2021
|2,942
|35,195
|38,137
|2022
|35,925
|118,098
|154,023
|2023
|265,463
|225,607
|491,070
|2024
|370,843
|220,932
|591,775
|2025 (至4.30)
|133,433
|66,548
|199,981
▲2018年至今年換發國際駕照人數。（圖／資料來自公路局、ETtoday製表）
公路局說明，目前我國換發的國際駕照光是在亞洲就有27個國家或地區可使用，包括泰國、馬來西亞、斯里蘭卡、菲律賓、新加坡、寮國、緬甸、韓國、印度、印尼等，其他像是歐洲、美洲、非洲及澳洲也均可廣泛使用。而使用譯本的國家除了日本外，還有索羅門群島及澳大利亞，其中，澳大利亞需至指定機關辦理譯本。
|地區
|國家/地區
|亞洲
|土耳其、不丹、香港、澳門、巴布亞紐幾內亞、巴林、以色列、卡達、尼泊爾、伊朗、印尼、印度、沙烏地阿拉伯、阿曼、俄羅斯聯邦、柬埔寨、科威特、約旦、泰國、馬來西亞、斯里蘭卡、菲律賓、新加坡、寮國、緬甸、韓國、黎巴嫩
|歐洲
|丹麥、比利時、立陶宛、匈牙利、西班牙、希臘、拉脫維亞、波蘭、法國、芬蘭、英國、挪威、捷克、荷蘭、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、斯洛伐克、愛爾蘭、瑞士、瑞典、義大利、葡萄牙、德國、盧森堡、克羅埃西亞、羅馬尼亞、保加利亞、冰島
|非洲
|尼日、安哥拉、利比亞、南非、奈及利亞、埃及、查德、馬拉威、馬達加斯加、聖多美普林西比、模里西斯、賴比瑞亞、莫三比克、賴索托王國、象牙海岸
|中美南洲
|巴哈馬、聖文森、千里達、厄瓜多、巴拉圭、哥斯大黎加、巴拿馬、聖克里斯多福、智利、瓜地馬拉、委內瑞拉、多明尼加、貝里斯、阿根廷、烏拉圭、玻利維亞、哥倫比亞、海地、秘魯、墨西哥、聖露西亞
|澳洲、大洋洲
|東加、馬紹爾群島共和國、斐濟、萬那杜、諾魯共和國、薩摩亞、紐西蘭、澳大利亞、帛琉、密克羅尼西亞、法屬玻里尼西亞
|北美洲
|美國（大部分州可，除加州、紐約州、奧克拉荷馬州、麻薩諸塞州不承認國際駕照，但承認我國駕照，國際駕照可作為譯文之輔助文件）、加拿大
▲我國換發國際駕照可使用國家及地區。（圖／資料來自公路局、ETtoday製表）
疫後深度旅遊趨勢也帶動海外自駕熱潮，旅遊電商平台KKday表示，隨著旅遊型態逐漸轉向深度探索，自駕旅遊成為近年最受歡迎的選擇之一，透過租車方式，旅客能自由規劃路線、深入走訪城市周邊景點，提升旅遊彈性。根據統計，2024 年海外租車商品銷售較前年成長近30%，其中以沖繩、北海道、九州三大日本地區最受歡迎，濟州島則是近年崛起的新興熱點。
旅遊電商平台Klook也發現，日本一直為台灣人出遊首選，Klook租車也以日本占比最高，其次是歐美、韓國等，其中廣受家庭客歡迎的沖繩、九州、濟州島等地尤其熱門。根據Klook平台數據，今年4至5月的海外租車預訂量較去年同期成長約30%，隨著暑假旅遊旺季即將到來，預計需求還會持續攀升。
Klook表示，自駕旅遊持續升溫，除能更彈性自主的安排行程，多人共乘的費用也相對划算，加上許多親子旅客因小孩東西多、移動方便，越來越多人選擇透過租車遊玩，此外，根據Klook去年數據，台灣旅客對二三線城市的旅遊需求明顯擴增，這些地區多以能解決交通的自駕或一日遊為主要探索方式，更加促使自駕需求攀升。
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