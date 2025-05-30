　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出國旅遊自駕夯　國際駕照換發較疫前暴增13萬人

▲▼日本租車,自駕,自駕旅遊,日本旅遊。（圖／記者周湘芸攝）

▲日本自駕旅遊成新趨勢。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後出國旅遊熱潮持續，不少人為深度旅遊，更會選擇海外自駕方式。根據公路局統計，去年換發國際駕照達59萬1775人，較疫情前2018年加近13萬人，其中，換發日文譯本也從27萬8,322人增加至37萬0,843人，占整體換發國際駕照者62.7%。而今年截至4月30日也有19萬9,981人換發國際駕照，其中，換發日文譯本就有13萬3433人。

國際駕照僅需持國內駕照至任一監理所換發，規費為250元，有效期限3年，逾期需要重新申請；至於日文譯本則無使用期限，只要台灣駕照仍在效期內即可持續使用，同樣至任一監理所申請，規費100元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼去年換發國際駕照有59萬1,775人。（圖／記者周湘芸攝）

▲去年換發國際駕照有59萬1,775人。（圖／記者周湘芸攝）

根據公路局統計，2018年至今年換發國際駕照人數依序為，2018年46萬6,066人、2019年49萬2,708人、2020年7萬3,861人、2021年3萬8,137人、 2022年15萬4,023人、2023年49萬1,070人、2024年59萬1,775人、今年截至4月19萬9,981人。除了疫情期間申請件數較少，整體仍為逐年增長。

此外，國人赴日旅遊熱度未減，在換發國際駕照者當中，更換日文譯本者占6成以上，2018年有27萬8,322人、2019年29萬8,616人、2020年3萬4,037人、2021年2,942人、 2022年3萬5,925人、2023年26萬5,463人、2024年37萬0,843人、今年截至4月13萬3,433人。

年份 日文譯本 國際駕照 總計
2018 278,322 187,744 466,066
2019 298,616 194,092 492,708
2020 34,037 39,824 73,861
2021 2,942 35,195 38,137
2022 35,925 118,098 154,023
2023 265,463 225,607 491,070
2024 370,843 220,932 591,775
2025 (至4.30) 133,433 66,548 199,981

▲2018年至今年換發國際駕照人數。（圖／資料來自公路局、ETtoday製表）

公路局說明，目前我國換發的國際駕照光是在亞洲就有27個國家或地區可使用，包括泰國、馬來西亞、斯里蘭卡、菲律賓、新加坡、寮國、緬甸、韓國、印度、印尼等，其他像是歐洲、美洲、非洲及澳洲也均可廣泛使用。而使用譯本的國家除了日本外，還有索羅門群島及澳大利亞，其中，澳大利亞需至指定機關辦理譯本。

地區 國家/地區
亞洲 土耳其、不丹、香港、澳門、巴布亞紐幾內亞、巴林、以色列、卡達、尼泊爾、伊朗、印尼、印度、沙烏地阿拉伯、阿曼、俄羅斯聯邦、柬埔寨、科威特、約旦、泰國、馬來西亞、斯里蘭卡、菲律賓、新加坡、寮國、緬甸、韓國、黎巴嫩
歐洲 丹麥、比利時、立陶宛、匈牙利、西班牙、希臘、拉脫維亞、波蘭、法國、芬蘭、英國、挪威、捷克、荷蘭、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、斯洛伐克、愛爾蘭、瑞士、瑞典、義大利、葡萄牙、德國、盧森堡、克羅埃西亞、羅馬尼亞、保加利亞、冰島
非洲 尼日、安哥拉、利比亞、南非、奈及利亞、埃及、查德、馬拉威、馬達加斯加、聖多美普林西比、模里西斯、賴比瑞亞、莫三比克、賴索托王國、象牙海岸
中美南洲 巴哈馬、聖文森、千里達、厄瓜多、巴拉圭、哥斯大黎加、巴拿馬、聖克里斯多福、智利、瓜地馬拉、委內瑞拉、多明尼加、貝里斯、阿根廷、烏拉圭、玻利維亞、哥倫比亞、海地、秘魯、墨西哥、聖露西亞
澳洲、大洋洲 東加、馬紹爾群島共和國、斐濟、萬那杜、諾魯共和國、薩摩亞、紐西蘭、澳大利亞、帛琉、密克羅尼西亞、法屬玻里尼西亞
北美洲 美國（大部分州可，除加州、紐約州、奧克拉荷馬州、麻薩諸塞州不承認國際駕照，但承認我國駕照，國際駕照可作為譯文之輔助文件）、加拿大

▲我國換發國際駕照可使用國家及地區。（圖／資料來自公路局、ETtoday製表）

疫後深度旅遊趨勢也帶動海外自駕熱潮，旅遊電商平台KKday表示，隨著旅遊型態逐漸轉向深度探索，自駕旅遊成為近年最受歡迎的選擇之一，透過租車方式，旅客能自由規劃路線、深入走訪城市周邊景點，提升旅遊彈性。根據統計，2024 年海外租車商品銷售較前年成長近30%，其中以沖繩、北海道、九州三大日本地區最受歡迎，濟州島則是近年崛起的新興熱點。

旅遊電商平台Klook也發現，日本一直為台灣人出遊首選，Klook租車也以日本占比最高，其次是歐美、韓國等，其中廣受家庭客歡迎的沖繩、九州、濟州島等地尤其熱門。根據Klook平台數據，今年4至5月的海外租車預訂量較去年同期成長約30%，隨著暑假旅遊旺季即將到來，預計需求還會持續攀升。

Klook表示，自駕旅遊持續升溫，除能更彈性自主的安排行程，多人共乘的費用也相對划算，加上許多親子旅客因小孩東西多、移動方便，越來越多人選擇透過租車遊玩，此外，根據Klook去年數據，台灣旅客對二三線城市的旅遊需求明顯擴增，這些地區多以能解決交通的自駕或一日遊為主要探索方式，更加促使自駕需求攀升。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 9922 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／成功續命！　尼克東冠G5扳回一勝
獨／噁爆！跳跳猴外送「在地美食佐汙水」　2女工程師吃完狂吐
失智婦「想見兒子」騎數十公里　協尋警得知真相眼眶泛紅
快訊／馬斯克請辭DOGE　川普白宮辦送別記者會！
徐若熙被鎖定！　多名球探赴台看
咖啡寄杯買7送7、霜淇淋買1送1！超商「端午連假優惠」懶人包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

6月新制懶人包！夏季電費「每月多500元」　台鐵漲價、改點

端午惡夢來襲！他喊「下周三餐都吃粽子」　萬人曝更崩潰1狀況

台語辭典新增「夭壽骨、教歹囡仔大細」　教育部：貼近生活常用詞

新冠疫情升溫　醫曝「1狀況」才擔心：病毒早就不會離開我們

颱風季來了！專家示警8到10月「轉向型颱風」　台灣也要當心

這三個星座最懂連假怎麼玩！你的星座有上榜嗎？

出國旅遊自駕夯　國際駕照換發較疫前暴增13萬人

端午連假一早「局部國道塞了」　半夜車潮爆2倍

台灣東部海域5.3地震「後續餘震不大」　氣象署揭無感原因

快訊／08:02台灣東部海域5.3地震　台北市也有感

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

【疲勞釀死劫】61歲婦載孫失控暴衝！ 91歲嬤被噴進騎樓無辜喪命

家寧反擊「是Andy多次出軌」　曝工作數據：誰是誰的工具人？

【我來了醫生！】惡霸犬興奮衝診療台 尾巴狂搖XD

Karina口誤「aespa⭢欸斯剖」 Winter救場失敗...狂笑場

家寧最新回應！　「自始至終都是Andy一人親手操作」

6月新制懶人包！夏季電費「每月多500元」　台鐵漲價、改點

端午惡夢來襲！他喊「下周三餐都吃粽子」　萬人曝更崩潰1狀況

台語辭典新增「夭壽骨、教歹囡仔大細」　教育部：貼近生活常用詞

新冠疫情升溫　醫曝「1狀況」才擔心：病毒早就不會離開我們

颱風季來了！專家示警8到10月「轉向型颱風」　台灣也要當心

這三個星座最懂連假怎麼玩！你的星座有上榜嗎？

出國旅遊自駕夯　國際駕照換發較疫前暴增13萬人

端午連假一早「局部國道塞了」　半夜車潮爆2倍

台灣東部海域5.3地震「後續餘震不大」　氣象署揭無感原因

快訊／08:02台灣東部海域5.3地震　台北市也有感

關稅政策被擋　WSJ：川普團隊正「制定Plan B」準備出招

快訊／尼克東冠G5扳回一勝　布朗森、唐斯合砍56分續命

6月新制懶人包！夏季電費「每月多500元」　台鐵漲價、改點

全台手搖飲端午優惠一次看　搶喝大苑子7元水果茶、麻古買1送1

買中古屋「要選A8還是A9？」　兩派分析：是真的方便

雲林貨車天雨路滑失控！　自撞陸橋護欄「車頭爛毀」

第一視角畫面曝！男夜闖國道遭3車撞輾亡　駕駛驚恐急喊：是人嗎

台男在韓國又遭逮捕！涉嫌偷拍「最高情報機構」　疑是親中派間諜

如果大谷投球同時完全打擊　美主持人放話：我就裸體上工！ 

家寧被爆「海邊上空親密照」！男閨蜜深夜PO完整視角 真相全公開

【救援作戰】不可能游泳到一半救到 #蝙蝠 吧！？

生活熱門新聞

青鳥男神翻車？網PO「義烏台商陳思翰」打臉

呂秋遠打破沉默！第一視角還原戀情始末

台灣薪資天花板曝光！機師月薪32萬居冠

即／南台灣雨不停！8縣市大雨夜襲

呂秋遠LINE截圖揭生母告白　同行酸爆：我會照鏡子

台銀防詐新制上路！用戶哀號：錢領不出來

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

雷虎無人艇失聯　懸賞20萬元請漁民幫忙找

颱風季來了！專家示警8到10月「轉向型颱風」　台灣也要當心

出國「買1物回台」將重罰1萬5！新制6／1上路

端午連假明天水氣最少　收假有強降雨

3地區上半天有雨　一圖端午連假狀況

還單身？530後「5星座」戀愛開外掛

女嬰變植物人母控檢察官「冷血回應」　

更多熱門

相關新聞

超愛日本「台灣排第3」！一票台人飛上癮：今年去5次

超愛日本「台灣排第3」！一票台人飛上癮：今年去5次

前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧指出，日本政府觀光局（JNTO）最新公布，4月訪日外國人390萬創下單月歷史新高，冠亞軍為中國、南韓，台灣則排行第3，原因是櫻花季盛開，加上台日航線增加、4天連假加持等。文章一出，引來一票網友笑回，「今年目前為止去第5次，6月第6次！」

國定假日4+1實施「10月有3個連假」　請假攻略曝

國定假日4+1實施「10月有3個連假」　請假攻略曝

她遊智利摔車顱內出血　7件事救命

她遊智利摔車顱內出血　7件事救命

她玩遍64國「點名日本」不想再訪　原因曝

她玩遍64國「點名日本」不想再訪　原因曝

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

關鍵字：

出國旅遊自駕海外自駕國際駕照

讀者迴響

熱門新聞

即／連環野火　加拿大宣布緊急狀態

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人

孫生「可以跟我要影片」被拘提50萬交保　

青鳥男神翻車？網PO「義烏台商陳思翰」打臉

NanaQ曬「與2男睡同房」照挺家寧

呂秋遠打破沉默！第一視角還原戀情始末

謝和弦開嗆家寧「噓你媽」引圍觀

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

她「深V畢業裝」驚動校長　影片吸480萬觀看

川普對等關稅二度敗訴！　法官：總統無單方面徵稅權

台灣薪資天花板曝光！機師月薪32萬居冠

李怡貞一口氣列「11項特徵線索」！

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

性侵小球員還偷拍片　台中市府公布變態教練姓名

全家這招喝咖啡半價！萊爾富牛奶日買3送1

更多

最夯影音

更多

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面