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苦日子結束了！「芒種節氣大翻身」TOP3生肖　「馬」準備脫單

本週迎「芒種」小心血光之災！民俗專家示警「4生肖」曝解法

▲6月5日迎來二十四節氣的「芒種」，快來看看你的苦日子是不是要結束了。

記者黃稜涵／綜合報導

6月5日迎來二十四節氣的「芒種」，這個節氣不只農夫在忙著播種，其實我們每個人也都在默默種下，下半年好運的種子，究竟誰會在這波轉運潮中發光發熱？《科技紫微網》點名「芒種節氣大翻身」TOP3生肖，快來看看你的苦日子是不是要結束了！

生肖「豬」：財運水龍頭大開，收入加倍不是夢！

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芒種一到，屬豬的你就像打開了財富水龍頭！正財、偏財一起來，升職、接案、接外快的機會接連不斷，特別是有望被主管點名、或收到合作邀約，只要表現亮眼，口袋就會慢慢鼓起來。投資方面也有好消息，身邊出現貴人幫你指點方向、提供內幕資訊，進帳機率高，單身的朋友也有戀愛好運加持，在聚會或社交場合魅力上升，桃花飄進生活裡！

生肖「鼠」：眼光精準變小財神，荷包默默變胖！

這段時間，屬鼠的你特別有理財頭腦，對數字、趨勢都超有感，只要花點時間研究，就能從中挖到屬於自己的「小金庫」，不求中樂透，但穩穩進帳是沒問題的，建議多看財經資訊、跟朋友交流投資心得，不知不覺你就會變成朋友圈中的「理財達人」。

生肖「馬」：人氣爆棚＋財運加持，雙喜臨門！

對屬馬的朋友來說，芒種節氣不只是種穀子，更是種好運，人緣大爆發，身邊出現不少有質感、事業有成的桃花對象，單身者脫單機會大增！有伴的朋友也會發現，另一半特別暖心、支持你，感情加溫、甜蜜升級，同時財運也不錯，有機會獲得資金援助、補助或新的合作案，讓你壓力減少，生活更輕鬆自在。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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