戴金飾、掛海報！3招「芒種」開運妙招　招財又招桃花

▲芒種招好運撇步，可以讓你財運桃花一起旺！（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

6月5日將迎來二十四節氣中的「芒種」，這是全年陽氣漸旺、能量轉強的重要節點，對現代人來說，這也是調整身心節奏、翻轉生活運勢的好時機，「科技紫微網」整理出三招「芒種招好運撇步」，不僅有助開啟財運，更能提升桃花魅力，財運桃花一起旺！

第一招：懸掛海報添福氣



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芒種當天下午1點到5點之間，不妨在家裡或辦公室的「正西方位」掛上一張風景海報，像是山林、海洋、古城或世界名勝，象徵幫自己開拓眼界、放大格局，對事業和財運都有加分效果，只是記得掛之前先把那個角落打掃乾淨，尤其要注意有沒有灰塵、小昆蟲，才不會破壞好氣場。

第二招：卯時祭神旺財、旺事業



芒種當天的卯時，也就是清晨5點到7點，是一整天氣場最穩、神明感應最靈的時段，這時可以走一趟住家或公司「正西方向」的廟宇，特別是供奉觀世音菩薩或媽祖的地方，誠心上香祈福，對財運和事業都有不錯的助力。若不方便出門，也可以在家中神位前虔心祈禱，屬牛或屬馬的朋友在這段時間財氣特別旺，如果剛好西邊有路可走，建議散步15分鐘，順道走進彩券行碰碰運氣，也許會有意外驚喜。

第三招：戴金飾招桃花、避爛緣



芒種期間桃花運旺，但也容易惹來爛桃花！想穩定感情或吸引對的人，不妨用一些小物調整自己的氣場。女生可以戴上金色手鍊、項鍊或金屬手錶，象徵穩住愛情能量、吸引正緣靠近；男生則可隨身帶一把小巧的金色或金屬剪刀，象徵剪掉爛緣與雜氣，有助清理情感糾纏，打開迎接新戀情的空間。

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