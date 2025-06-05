爽擁5妻還不夠！　30歲男「公開徵第6任」：不是為了性福

▲ 詹姆擁有5妻11子。（圖／@nextgenbarrett）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國洛杉磯30歲男子詹姆．巴雷特（Jame Barrett）擁有5名妻子和11名子女，一家17口同住一個屋簷下，目前正公開尋找第6名伴侶，強調這麼做並非為了滿足性慾，希望能找到和家庭相處融洽、個性合拍的對象，且需經過所有妻子同意。

《鏡報》報導，詹姆目前擁有5名妻子，包括29歲的卡梅倫（Cameron）、31歲的傑西卡（Jessica）、28歲的雷塔（Reta）和30歲的加比（Gabby）、戴安娜（Diana），其中卡梅倫和傑西卡已陪伴他13年，雷塔8年，加比7年，戴安娜則是4年。

▲ 詹姆強調，第6名妻子必須和所有人相處融洽。（圖／@nextgenbarrett）

詹姆在IG公開申請表單，正尋找第6名妻子。但他強調，「第6個就是我的上限了，我已經被允許和婚姻關係以外的女孩亂搞了。娶第6個老婆不是為了增加性生活或找新歡，而是必須對每個人都有意義，例如她會如何幫助我們的家庭」，「不只是我，而是對我們所有人。」

詹姆坦言，現階段5名妻子對此意見不一，有人支持，有人反對，也有人還在觀望，「我不會強制她們接受，必須得到一致同意，這對我們來說是件大事。」

詹姆一家自稱「巴雷特家族」（The Barretts），此前曾拍下他們篩選「申請人」的過程，可見妻子們點頭或搖頭表達意見，當時發文寫道，「如果想成為巴雷特，必須和我們合得來」，引發網友熱議。